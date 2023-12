ZFE : vous ne pourrez peut-être plus circuler dans ses 3 villes dès janvier 2024

Avis aux habitants de Grenoble, Strasbourg et Lyon, dès le 1er janvier 2024, les règles des zones à faibles émissions vont durcir de manière drastique. En effet, les voitures diesel d'avant 2006 n'auront plus le droit de circuler.

De nombreux changements sont à prévoir pour les automobilistes français dès le 1er janvier 2024. Tout d'abord, on sait que le bonus écologique va faire peau neuve, avec l'introduction du fameux score environnemental. D'après de récentes informations partagées par les Echos, son montant doit changer lui aussi… et pas en mieux. En effet, le plafond maximal pour les Français les plus aisés passerait de 5 000 à 4 000 euros pour l'achat d'une voiture électrique neuve.

Mais ce n'est pas tout. Comme le rapportent nos confrères de BFM TV, trois villes ont décidé de durcir les règles concernant leurs zones à faibles émissions dès ce 1er janvier 2024. A cette date, les véhicules dotées d'une vignette Crit'Air 4 ne pourront circuler dans les ZFE de Strasbourg, Lyon et Grenoble.

Pour rappel, la Crit'Air 4 correspond aux voitures Diesel Euro 3 fabriquées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2025, mais aussi les véhicules utilitaires légers immatriculés sur la même période. Elle concerne également les 2 roues, tricycles et quadricycles immatriculés entre le 1er juin 2000 et le 30 juin 2004.

Les ZFE passent à l'étape supérieure à Lyon, Strasbourg et Grenoble

Dès ce 1er janvier donc, ces moyens de locomotions n'auront plus le droit de circuler dans le Grand Lyon. La capitale de la région Rhône-Alpes avait déjà interdit depuis début 2023 les véhicules dotés d'une vignette Crit'Air 5. Notez que la métropole a revu ses ambitions à la baisse. Alors qu'elle comptait interdire tous les véhicules Diesel d'ici 2026, la ville a finalement repoussé cette mesure à 2028 face à la levée de boucliers des automobilistes.

La situation sera similaire à Grenoble et dans les douze communes de sa métropole, à une différence près : les véhicules concernés pourront toutefois circuler les week-end et en soirée durant la semaine. En effet, l'interdiction sera en vigueur du lundi au vendredi de 7h à 19h. Une manière de mieux faire passer la pilule… Quant à l'Eurométropole de Strasbourg et ses 33 communes, l'heure n'est donc plus à la pédagogie. Comme les Crit'Air 5 depuis un an, les véhicules Crit'Air 4 seront bannis des ZFE du secteur dès ce 1er janvier 2024.

Source : BFM TV