Tesla renforce la sécurité de ses voitures électriques avec cette nouvelle option

Tesla poursuit ses efforts pour se montrer plus transparent avec les utilisateurs. En effet, le constructeur vient d'ajouter une option permettant d'autoriser ou non à Tesla l'accès à distance à certaines fonctionnalités de votre voiture électrique.

Alors qu'une récente étude de Mozilla a prouvé que les voitures récentes (électriques ou non) étaient de véritables passoires pour les données personnelles des utilisateurs, Tesla cherche depuis quelques temps à faire preuve de plus de transparence.

Comme le révèlent nos confrères du site Teslarati, le constructeur américain vient d'introduire une nouvelle fonctionnalité permettant aux propriétaires d'activer ou non l'accès à distance de certaines commandes sur son véhicule.

Le propriétaire d'une Tesla baptisée Bennett a partagé sur X la découverte de cette nouvelle option accessible dans les paramètres de service du véhicule électrique. Visiblement intégrée sur la version logicielle 2023.27.7, cette fonctionnalité permet donc d'autoriser ou non Tesla d'accéder à certaines commandes à distance de votre véhicule comme le démarrage du véhicule, le klaxon ou encore les phares.

L'accès à distance maintenant entre les mains des utilisateurs

Mine de rien, l'introduction de cette option sous-entend que Tesla avait visiblement carte blanche pour envoyer des commandes à n'importe quelle voiture, qu'elle ait l'aval ou non du conducteur. De quoi suggérer donc une approche plus nuancée et plus transparente des protocoles de commandes à distance des véhicules, probablement en réponse aux récentes discussions sur la sécurité des données et le consentement des utilisateurs.

Notez que cette version du logiciel affiche le message suivant pour informer les utilisateurs de l'arrivée de cette option : “Lorsque cette option est activée, elle permet au personnel Tesla autorisé d'envoyer à distance des commandes telles que démarrer, klaxonner et allumer les feux du véhicule. Ce paramètre est automatiquement désactivé à la fin d'une visite d'entretien. Pour accorder temporairement ces capacités et d'autres à un atelier de réparation indépendant, utilisez la fonction “Ajouter un conducteur” dans l'application mobile Tesla”.

Comme le précise le message de Tesla, cette option présente un autre avantage. Désormais, les centres d'entretien n'ont plus besoin de la carte ou du porte-clés du propriétaire pour accéder aux fonctions de démarrage à distance. L'utilisateur pourra simplement autoriser l'accès via l'application mobile. Le propriétaire d'une Tesla a confirmé la chose dans le fil de discussion de Bennett sur X.