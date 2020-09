Tesla promet d’installer des SuperChargers dans toutes les grandes villes d’Europe. Jeroen Van Tilburg, directeur Europe des infrastructures de recharge de Tesla, a assuré que le constructeur automobile allait accélérer le déploiement des Superchargeurs dans les centres-villes. L’entreprise veut faciliter la recharge en milieu urbain.

La recharge, c’est le nerf de la guerre pour Tesla et pour n’importe quel constructeur automobile de voitures électriques. Difficile de démocratiser et de populariser les véhicules électriques si la recharge est un parcours du combattant. Dans cette optique, Tesla souhaite accélérer le déploiement des SuperChargers V3 dans les centres-villes des grandes métropoles européennes.

Pour rappel, il s’agit de la troisième génération de chargeur ultra rapide développé par Tesla et lancé en fin d’année 2019. Ils offrent une puissance de charge de 250 kW, et d’après les dires du constructeur, permettent d’atteindre les 120 km d’autonomie en seulement 5 minutes de recharge.

Récemment, l’entreprise californienne a inauguré un nouveau SuperCharger V3 dans le centre-ville de Berlin. Lors de l’événement, le directeur Europe des infrastructures de recharge de Tesla Jeroen Van Tilburg est revenu sur la stratégie du constructeur : « Désormais, dans le cadre de notre engagement à rendre plus facile et plus confortable la possession d’une Tesla pour tout le monde, y compris pour ceux qui n’ont pas un accès immédiat à la recharge à domicile ou sur le lieu de travail , nous étendons notre réseau de Superchargers aux centres-villes », a-t-il-annoncé.

Berlin, le nouvel El Dorado de Tesla

L’endroit où a été installé ce Supercharger à Berlin n’est pas anodin. Il a été placé près du Campus de l’EUREF, un laboratoire à la renommée mondiale notamment spécialisée dans l’étude et la promotion des énergies renouvelables. C’est d’ailleurs tout près de cette institution que, selon certaines rumeurs, Tesla pourrait installer son nouveau centre de design européen.

Il ne faut pas oublier que c’est également Berlin qui accueillera la première Gigafactory européenne de Tesla. Le PDG Elon Musk a confirmé son choix en 2019, et c’est d’ailleurs dans cette usine que seront conçues les prochaines Tesla à destination du marché européen, comme les nouveaux modèles de Tesla Model S et X, ainsi que la Tesla Model Y.

Pour l’heure, Tesla a installé 1 971 stations de recharge dans le monde, qui comprennent 17 467 Superchargers toutes générations confondues.

Source : Electrek