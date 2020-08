Tesla promet une batterie avec 50% d’autonomie en plus d’ici 2025

Elon Musk affirme que des batteries plus endurantes et offrant davantage d’énergie arriveraient dans ses véhicules dans les 3 à 4 prochaines années. Ces nouvelles batteries offriraient une capacité pratiquement deux fois plus élevée que les composants actuels, sans augmenter les volumes. Des annonces sont attendues le 22 septembre prochain.

La batterie est le point d’achoppement des véhicules électriques. Si celles-ci pouvaient offrir une plus grande autonomie, il y aurait moins besoin de faire la queue aux stations de charge et elles permettraient de faire de long trajet sans avoir à se soucier des détours et contournements pour les recharger. Bien sûr, la vitesse de charge de la batterie et la longévité sont d’autres points importants (sans parler des polémiques sur les matériaux, comme le lithium, nécessaires pour leur fabrication). Mais, au final, pour le conducteur, c’est bien l’autonomie qui importe.

Car, c’est elle qui permet de savoir si un trajet est possible ou si une recharge est nécessaire pour le faire. La question de l’autonomie est double. D’abord, il y a celle de la consommation d’énergie. Comment la voiture consomme-t-elle l’énergie à sa disposition, avec le moteur et les équipements embarqués ? Ensuite il y a celle de la capacité de la batterie. Quelle est l’énergie disponible ?

Vers une densité 50 % supérieure

Prenons un exemple concret. La Tesla Model 3 offre une autonomie de 400 kilomètres (en théorie) dans sa version standard. Sa batterie Panasonic 2170 offre une capacité de 50 kWh. La densité énergétique de la batterie, c’est-à-dire le rapport entre sa capacité et sa masse, est de 260 Wh/kg. Si Tesla voulait augmenter l’autonomie de la Model 3 sans augmenter le volume (et le poids) de la batterie, il faudrait améliorer cette valeur. Et c’est justement ce que promet Elon Musk.

Répondant à un analyste d’une banque d’affaires, le patron de la marque affirme qu’une batterie haute densité et grande longévité sera prête à être fabriquée dans les 3 ou 4 prochaines années. Soit avant 2025. Dans son message, Elon Musk cite un chiffre intéressant : la densité de la batterie promise atteindrait 400 Wh/kg. Soit plus de 50 % d’énergie en plus sans augmenter le volume et le poids de la batterie. Voilà une belle promesse. Rappelons que Tesla et Panasonic tablait précédemment sur une augmentation de 20 %.

Cette déclaration est d’autant plus intéressante qu’elle précède de 4 semaines le prochain grand rendez-vous de Tesla. Elon Musk organisera le 22 septembre prochain, soit le jour international des batteries (ça ne s’invente pas) son assemblée générale. Tous les observateurs affirment que la marque y fera des annonces, notamment au niveau des batteries.

Source : Reuters