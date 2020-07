Tesla : le projet Palladium découvert, de nouveaux Model S et Model X serait en préparation

Un nouveau projet secret nommé « Palladium » semblerait être en cours chez Tesla, si l’on en croit nos confrères chez Electrek. Le projet ? Un rafraîchissement des Tesla Model S et Model X, de nouveaux modules de batteries, une configuration à trois moteurs pour les modèles Plaid ainsi qu’une éventuelle nouvelle carrosserie, « en Palladium ».

Tesla serait actuellement en train de mettre à jour les lignes de production de l’usine de Fremont et du Nevada, dans le cadre de « Palladium », un nouveau projet secret. « On ne sait toujours pas quelle sera la portée de ce projet, car Tesla maintient toujours les informations très compartimentées en interne. Il semble cependant que cela pourrait être quelque chose d’important » peut-on lire sur un article publié hier chez nos confrères d’Electrek, responsables de la découverte de ce nouveau projet « secret » chez Tesla.

En mai, l’entreprise d’Elon Musk travaillait déjà sur le projet « Roadrunner », ayant pour but de créer une nouvelle technologie de cellules de batteries capables de tenir plus d’un million et demi de kilomètres. Nouveau nom de code, nouveau projet, puisque « Palladium » semblerait lui se concentrer sur un rafraîchissement de la Model S et de la Model X, respectivement présentées au public en 2009 et en 2012.

Tesla préparerait un énorme rafraîchissement des Model S et Model X

Dans les faits, cette nouvelle mise à jour comprendrait un tableau de bord entièrement redessiné pour les deux modèles, ainsi que l’intégration de nouvelles batteries pour la Model S Plaid et la Model X Plaid, permettant une configuration à trois moteurs. Les deux projets Roadrunner et Palladium sembleraient-ils ainsi étroitement liés ?

En outre, une nouvelle carrosserie devrait faire son apparition sur ces deux versions, nommée « Palladium Body ». Rappelons que la répartition de masse des Model S, de 48 % à l’avant et de 52 % à l’arrière, est due à la position des batteries sous le châssis (cela permet également d’obtenir un centre de gravité très bas). Dans un tweet du 16 octobre 2019, Elon Musk avait par ailleurs confirmé la mise en production des Model S et X Plaid aux alentours de l’été 2020.

La fenêtre de lancement de cette mise à jour n’a pas encore été dévoilée au grand public. Le constructeur californien tiendra cependant une conférence nommée « Battery Day » le 15 septembre 2020, un événement maintes fois reporté à cause de la crise sanitaire, et qui devrait annoncer les futures innovations de la marque en termes de batteries. Une date très attendue qui devrait dans tous les cas lever le voile sur les projets « Roadrunner » et « Palladium ».

Source : Electrek