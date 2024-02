Tesla : plus besoin d’ouvrir l’application pour déverrouiller la voiture avec un iPhone

Grâce à la mise à jour 2024.2.3 de l'application Tesla, l'ouverture des voitures devient encore plus aisée avec l'introduction de l'Ultra Wideband (UWB), initialement disponible pour les utilisateurs d'iPhone 11 et modèles ultérieurs.

L'innovation chez Tesla ne se limite pas à l'introduction de nouvelles fonctionnalités ; elle repose également sur l'amélioration continue de la conduite et de la recharge des véhicules. La dernière mise à jour du Cybertruck en est un parfait exemple, offrant un meilleur système de conduite et une recharge optimisée. En parallèle, l'ajout de feux de route adaptatifs via une mise à jour gratuite qui apporte plus de sécurité et de confort à ses utilisateurs, même dans les conditions de conduite nocturne les plus exigeantes.

Ces mises à jour, qu'il s'agisse de l'amélioration de la maniabilité du Cybertruck ou de l'intégration des feux de route matriciels adaptatifs, reflètent la philosophie de Tesla : innover constamment. L'attention portée aux détails et l'amélioration continue caractérisent ses innovations technologiques, ouvrant la voie à de nouvelles fonctionnalités, telles que celles introduites dans la mise à jour 2024.2.3 avec l'Ultra Wideband, visant à faciliter l'accès aux véhicules.

L'Ultra Wideband améliore l'accès aux Tesla dans la mise à jour 2024.2.3

La mise à jour 2024.2.3 apporte une réponse aux rares occasions où la voiture peine à détecter la proximité du téléphone, nécessitant parfois de manipuler le smartphone pour accéder au véhicule. Avec l'UWB, la voiture sait exactement où se trouve le téléphone, facilitant un déverrouillage sans accroc. Cette fonctionnalité est d'abord disponible pour les propriétaires de la nouvelle Model 3 et des Model X 2023 équipés d'un iPhone 11 ou plus récent, à l'exception des modèles SE, rendant l'accès à leur véhicule plus direct et intuitif.

Outre la simplification du déverrouillage, l'Ultra Wideband améliore d'autres aspects tels que la sélection du profil conducteur, en identifiant le téléphone-clé le plus proche du côté conducteur. Cette technologie offre également la possibilité de partager des clés de manière virtuelle, soutenant ainsi les essais de véhicules en libre-service sans intervention. Bien que l'intégration de l'UWB concerne initialement les utilisateurs d'iPhone, Tesla prévoit d'étendre cette fonctionnalité aux appareils Android équipés de cette technologie, tels que les Pixel 6 Pro et ultérieurs, les Galaxy S21 Plus et Ultra, ainsi que le Galaxy Z Fold 2 et les modèles suivants. Cette ouverture, prévue pour les versions fonctionnant sous Android 13 ou ultérieur, promet d'élargir considérablement l'écosystème de véhicules compatibles, rendant l'accès à ces voitures encore plus universel et pratique pour tous les utilisateurs.

Source : not a tesla app