Kia EV8 : la nouvelle voiture électrique remplacera la Stinger avec son autonomie de 800 km

Kia serait en train de travailler sur une nouvelle berline sportive électrique qui remplacera la Stinger, son modèle phare. Avant son lancement, on en sait déjà un peu plus au sujet de sa fiche technique.

La nouvelle voiture, dont le nom de code est GT1 et qui pourrait s'appeler EV8, sera basée sur la plateforme EV de nouvelle génération du groupe Hyundai et Kia, qui sera également utilisée par la Genesis GV90 et d'autres modèles. La nouvelle plateforme et la nouvelle voiture devraient faire leur apparition en 2025 et 2026, respectivement.

Un document divulgué par le Korean Car Blog révèle certaines des spécifications de la EV8, qui sera un véhicule électrique à hautes performances. La voiture sera équipée d'un système à double moteur qui développera jusqu'à 603 ch (450 kW/612 PS), ce qui la rendra plus puissante que l'EV6 GT, qui développe 577 ch (430 kW/585 PS). La voiture aura également différentes variantes avec des puissances inférieures, allant de 215 ch (160 kW/218 PS) à 429 ch (320 kW/435 PS).

Quelle autonomie pour la Kia EV8 ?

La voiture sera alimentée par une énorme batterie de 113,2 kWh, plus grande que celle de 99,8 kWh de l'EV9. Le document affirme que la voiture aura une autonomie de 700 à 800 km sur une seule charge. La voiture sera également compatible avec la recharge rapide et la recharge sans fil.

L’EV8 sera produite à l'usine 3 de Kia à Hwaseong, à partir de 2026. La voiture fera partie d'un lancement de produits plus large des groupes Hyundai et Kia, qui introduiront de nouveaux modèles basés sur la plateforme EV de nouvelle génération, également connue sous le nom de plateforme modulaire intégrée (IMA) ou plateforme eM. Le premier modèle à utiliser la nouvelle plateforme sera le Genesis GV90, un SUV de luxe qui fera ses débuts en 2025.

Une fois sur le marché, elle sera en concurrence avec d'autres berlines sportives électriques, telles que la Tesla Model S, la Lucid Air et la Porsche Taycan. Pour rappel, le constructeur allemand attend lui aussi ses concurrents au tournant, puisqu’une nouvelle Taycan est également dans les cartons. Chez Tesla, on attend toujours de pied ferme la fameuse Roadster, promise depuis plusieurs années maintenant.