Tesla : l’autonomie estimée devient enfin plus précise, fini les mauvaises surprises

Avec sa dernière mise à jour logicielle, Tesla introduit des améliorations notables pour la Supercharge et affine l'estimation de l'autonomie en intégrant désormais l'âge de la batterie, renforçant ainsi la précision et la fiabilité de ses véhicules électriques.

Tesla continue d’apporter des améliorations à ses véhicules. Récemment, la première mise à jour logicielle du Cybertruck a marqué un tournant, en se concentrant sur l'optimisation de la conduite et de la recharge. Cette mise à jour a non seulement amélioré le confort de conduite grâce à des ajustements de la suspension adaptative, mais a également rendu la recharge plus efficace en adaptant le préconditionnement de la batterie selon la puissance des stations de recharge rapide.

Parallèlement, Tesla a renforcé l'interaction entre le véhicule et son propriétaire grâce à l'introduction de l'Ultra Wideband dans la dernière mise à jour de son application, facilitant le déverrouillage des voitures pour les utilisateurs d'iPhone. De plus, l'ajout des feux de route adaptatifs matriciels via une mise à jour gratuite a considérablement amélioré la sécurité lors de la conduite nocturne, en adaptant l'éclairage pour éviter d'éblouir les autres usagers de la route. Dans cette continuité, la récente mise à jour 2024.2.6 introduit une fonctionnalité innovante qui intègre l'âge de la batterie dans l'estimation de l'autonomie, offrant ainsi aux conducteurs une vision plus précise et réaliste de la portée de leur véhicule.

Tesla : la mise à jour 2024.2.6 optimise la Supercharge et ajuste l'autonomie estimée selon l'âge de la batterie

Parmi les nouveautés de la mise à jour 2024.2.6, Tesla met l'accent sur l'optimisation de la Supercharge. Désormais, si la batterie du véhicule est trop froide pour une recharge rapide, une estimation du temps nécessaire au réchauffement de la batterie s'affiche, réduisant ainsi l'attente avant le début de la recharge. Cette fonctionnalité souligne l'importance d'utiliser le système de navigation du véhicule pour se rendre aux stations de Supercharge, permettant à la voiture de préparer la batterie en amont, en fonction de sa température et des capacités de la station, pour accélérer le processus de recharge.

En outre, la mise à jour introduit un ajustement de l'autonomie affichée qui prend désormais en compte l'âge de la batterie, une donnée cruciale influençant sa capacité de stockage d'énergie au fil du temps. Bien que d'autres facteurs tels que les habitudes de recharge affectent également la santé de la batterie, l'intégration de son âge dans le calcul de l'autonomie vise à offrir une estimation plus fidèle de la portée réelle du véhicule. Cette modification peut se traduire par une réduction de l'autonomie affichée à mesure que le véhicule et sa batterie vieillissent, mais promet en contrepartie une représentation plus exacte de l'autonomie réelle, améliorant ainsi la fiabilité et la transparence pour les utilisateurs de Tesla.

Source : Not a Tesla app