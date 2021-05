Tesla Model Y : un retard de plusieurs mois en Europe

La Tesla Model Y pourrait finalement arriver en Europe avec plusieurs mois de retard. D'après les dernières informations disponibles, la Gigafactory de Berlin, qui est chargée de la production du SUV électrique, aurait accumulé du retard à cause des batteries.

Il y a deux ans, Elon Musk annonçait la Tesla Model Y, un nouveau SUV électrique. Le véhicule s'apprête finalement à débarquer sur le marché européen. Il y a quelques semaines, le configurateur en ligne de Tesla France annonçait d'ailleurs une entrée en production dès mi-2021, soit plusieurs mois d'avance sur les estimations initiales du groupe automobile. Plus récemment, la mention “livraison prévue fin 2021” a été affichée sur le configurateur français.

Malheureusement, il se pourrait que Tesla se soit montré un peu trop optimiste. D'après les informations collectées par Automobilwoche, un média allemand consacré à l'industrie automobile, la Tesla Gigafactory de Berlin accuse jusqu'à 6 mois de retard. Elon Musk aurait officiellement donné à ses équipes six mois de plus pour ouvrir les portes de l'usine. L'ouverture de la Gigafactory pourrait n'avoir lieu qu'en janvier 2022.

La Gigafactory rencontrerait des problèmes de production avec les batteries de la Model Y

Or, la production de la Model Y dépend essentiellement de l'avancée des travaux de la Gigafactory berlinoise. Les Model Y destinées au marché européen seront en effet produites dans cette nouvelle usine. Si l'usine n'ouvre effectivement ses portes qu'en janvier, les premières livraisons de Model Y ne seront possibles qu'au premier semestre 2022 en Europe.

En réduisant le nombre de pièces détachées, Tesla est parvenu à accélérer le processus de production des Model Y mais la Gigafactory aurait rencontré des difficultés pour produire les batteries 4680 dévoilées lors du Battery Day. Ces batteries, prévues pour les Model Y en Europe uniquement, permettraient de contenir 5 fois plus d'énergie et seraient 6 fois plus puissantes que les batteries actuelles.

Peu après la parution de l'article de Automobilwoche, Jörg Steinbach, ministre de l'Économie, du Travail et de l'Énergie de l'Etat de Brandebourg, et soutien historique de Tesla, a évoqué les retards rencontrés par la Gigafactory. Interrogé par Teslarati, l'homme politique affirme s'attendre “à un début de production à la fin de l'été ou au début de l'automne” en dépit d'un retard approximatif de 3 mois pour l'ouverture de l'usine. Quoi qu'il en soit, Tesla a pris du retard.

Source : Automobilwoche