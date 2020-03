Tesla : l’Autopilot évite un terrible accident sur l’autoroute la nuit avec une voiture à contresens

Un propriétaire de Tesla rapporte, vidéo à l’appui, que l’Autopilot de sa Model 3 lui a permis d’éviter un terrible accident sur l’autoroute, la nuit, avec un véhicule qui roulait à contresens. Le conducteur explique que son véhicule a changé automatiquement de file avant qu’il n’en réalise, potentiellement trop tard, la raison.

La fonctionnalité Autopilot des Tesla fait régulièrement débat à chaque fois que l’on soupçonne son implication dans des accidents. Ce est déjà arrivé, notamment dans des situations où une partie des capteurs de la voiture se sont retrouvés aveuglé par le soleil. Et c’est d’ailleurs pour cela que Tesla et les autorités exigent des conducteurs qu’ils ne quittent pas les mains de leur volant et maintiennent en permanence leur attention sur la route lorsque l’Autopilot est actif.

Mais on entend tout aussi régulièrement des cas de conducteurs qui doivent sans doute leur vie à une fonctionnalité qui peut détecter des accidents en puissance avant le conducteur et prendre des mesures pour l’éviter, par exemple freiner et changer de file. C’est justement ce qui est arrivé à Bret Peters, un conducteur de Tesla américain qui raconte qu’il conduisait sa Model 3 sur l’autoroute, la nuit.

Soudain il sent que sa voiture commence à faire automatiquement un écart sans qu’il n’en comprenne immédiatement la raison. Il explique : « je regardais initialement vers le bas pour voir ce qui se passait avec la voiture et pourquoi elle réagissait ou pourquoi elle freinait. Puis j’ai levé les yeux et j’ai vu le véhicule [à contresens] dans ma file et avant que je n’ai pu mettre mon pied sur le frein, la voiture avait déjà commencé à changer de file ».

Il ajoute : « la dangerosité de la conduite la nuit donne à réfléchir, d’autant que je fais ce trajet deux fois par jour. A certaines heures, la route est à sens unique. Ça fait beaucoup de kilomètres et beaucoup de temps sur la route, et savoir que j’ai cette fonctionnalité de sécurité est énorme ». Et de conclure, à destination des détracteurs de l’Autopilot : « Reprenez-vous. La technologie est plus rapide et réactive et reste vigilante lorsque vous ne l’êtes pas ».

Lire également : Tesla Model 3 – prix, performances, autonomie, recharge, tout savoir sur la voiture électrique

La scène a été capturée dans son intégralité par TeslaCam, le système de dashcam qui repose sur les capteurs de l’Autopilot :

Source : Electrek