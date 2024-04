Tesla s’apprête à dévoiler un tout nouveau véhicule : la Model 3 Ludicrous. Avant sa sortie officielle, on en sait déjà un peu plus au sujet de la fiche technique de la voiture, et notamment sur son autonomie.

Il y a quelques jours, Tesla aurait tenu un événement secret lors duquel il a levé le voile sur sa prochaine Tesla Model 3, un modèle Ludicrous plus puissant que les autres. Ce dernier succède à l’ancienne version Performance, et reprend cette fois-ci les codes des nouvelles Model 3 « Highland », mais avec plus de puissance.

Avant son lancement officiel, un rapport d’homologation de l’Europe vient de lever le voile sur une partie de la fiche technique de la voiture. On apprend notamment que la Tesla Model 3 Ludicours offrira une vitesse de pointe de 261 km/h et deux moteurs, un à l’avant (3D3A 158kW 240Nm) et un à l’arrière (4D2A 303kW 448Nm).

Quelle autonomie pour la Model 3 Ludicrous ?

Le rapport dévoile également l’autonomie qu’il faut attendre de la voiture. D’après les données publiées, la batterie LG de 79 kWh NMC pour la version fabriquée à Shanghai offrira une autonomie maximale de 528 km selon le cycle WLTP, et une puissance maximale de 415 kW. C’est légèrement moins que l’ancienne version Performance, qui proposait 547 km de portée avec sa batterie de 76 kWh.

En contrepartie, on retrouvera de nouvelles fonctionnalités telles qu’une suspension active, un chargement rapide jusqu’à 312 kW, des barres de toit ou encore des sièges baquets sport ventilés. Notons également la possibilité d’équiper la voiture de roues 20 pouces Pirelli P-ZERO 4, ou 19 pouces « Track Pack ». Le poids à vide est annoncé à 1854 kg, soit légèrement plus que l’ancienne version Performance. Enfin, aucune donnée d’accélération n’a été partagée, mais certaines fuites annoncent environ 2,9 secondes pour le 0 à 96 km/h.

Pour l’instant, on ne sait pas vraiment quand sera officiellement lancée cette nouvelle Model 3 Ludicrous. Cependant, Tesla a récemment tourné beaucoup de vidéos promotionnelles pour la voiture, et cette dernière a déjà été repérée de nombreuses fois sur les routes de Californie en différents coloris : rouge, noir ou encore bleu. Il est donc probable que l’annonce soit imminente, surtout que certains journalistes ont déjà pu assister à un événement à huis clos dédié à la nouvelle berline. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en apprendrons davantage à son sujet.