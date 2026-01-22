Elon Musk prévient : vos robots Tesla ne sont pas près d’arriver

Tesla multiplie les promesses autour de ses robots et de ses robotaxis. Mais Elon Musk vient de calmer l’enthousiasme en annonçant un démarrage très lent. La production pourrait prendre des années avant d’atteindre une vraie cadence.

La société Tesla ne se limite plus aux voitures électriques. Depuis plusieurs années, l’entreprise mise sur des projets bien plus ambitieux. Elle prépare un robot humanoïde nommé Optimus, et un robotaxi baptisé Cybercab. Ces deux machines, entièrement automatisées, sont censées révolutionner aussi bien le transport que le travail physique. Elon Musk les présente comme des piliers du futur de Tesla, capables de générer plus de valeur que les voitures.

Mais ces ambitions vont devoir composer avec la réalité industrielle. Dans un message publié sur X, Elon Musk vient de prévenir que la production des deux projets sera “atrocement lente” au départ. Le PDG de Tesla explique que la complexité des pièces, des technologies et des procédés ralentit fortement la montée en cadence. Le développement avance, mais la fabrication en série prendra beaucoup plus de temps que prévu.

Elon Musk annonce une montée en production très lente pour les robotaxis et les robots Tesla

Le Cybercab est un véhicule autonome à deux places, sans volant ni pédales. Il devrait entrer en production en 2026, selon Tesla. De son côté, le robot Optimus pourrait être fabriqué en petite série à la fin de la même année. Tous deux utilisent des technologies entièrement nouvelles. Elon Musk évoque aussi un nouveau procédé industriel, appelé “unboxed”, qui modifie les étapes classiques de l’assemblage. Comme il le rappelle, plus un produit comporte d’éléments inédits, plus la montée en production est lente. Ce scénario rappelle le “production hell” de la Model 3, lorsque Tesla avait frôlé la faillite.

Ces projets sont pourtant au cœur de la stratégie de l’entreprise. Une grande partie de la valorisation actuelle de Tesla repose sur les promesses liées aux robotaxis et à l’intelligence artificielle embarquée. Elon Musk affirme qu’un jour, ces produits pourront rapporter plus que l’ensemble de la branche automobile. Il promet qu’une fois la phase de lancement dépassée, la production deviendra “incroyablement rapide”. Mais pour l’instant, il faudra s’armer de patience.