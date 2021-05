Tesla Model Y made in Europe : Elon Musk confirme des retards à la Gigafactory de Berlin

La production de Tesla Model Y en Europe prend du retard. En cause, un problème lié à l'arrivée des pièces nécessaires à la construction de la voiture. Elon Musk met ces retards sur le compte de la bureaucratie allemande.

Elon Musk a appelé lundi 17 mai les autorités allemandes à alléger la bureaucratie tout en affirmant qu'il lui est difficile de donner une date de début des opérations à la Gigafactory de Berlin. Elon Musk a en effet décidé d'ajouter une usine de fabrication de batteries sur le site et semble se débattre encore avec les procédures d'autorisation allemandes.

Ce n'est d'ailleurs pas la première difficulté qu'Elon Musk rencontre avec son implantation allemande. L'entrepreneur attend toujours par exemple un permis de construire définitif alors que la construction de son usine est quasiment achevée.

La production de Model Y n'a pas encore commencé à la Gigafactory de Berlin

“Il m'est difficile de vous dire avec précision quand la production commencera car vous ne pouvez fabriquer des voitures que lorsque vous avez les pièces nécessaires. Il semble que nous pourrons commencer la production d'ici la fin de cette année”, explique Elon Musk.

L'entrepreneur compte beaucoup sur la Gigafactory de Berlin. Celle-ci doit permettre à la marque de progresser plus vite sur le marché européen tout en accroissant ses capacités de production au niveau mondial. Les Model Y qui sortiront de cette usine bénéficieront par ailleurs de nouvelles batteries meilleur marché à produire et plus performantes.

Or, ce n'est pas la seule chose qu'a dit Elon Musk lors de son intervention. Immédiatement après son commentaire sur la date du début de la production, l'entrepreneur a envoyé quelques piques à l'égard de l'administration du pays : “je pense que ce serait mieux s'il y avait moins de bureaucratie. Il devrait y avoir une sorte de procédure active qui puisse lever les règles. Autrement, plus le temps passe, plus les règles s'accumulent et à un moment ou à un autre vous ne pouvez plus rien faire”, a jugé Elon Musk. Avant de rappeler que les règles sont “immortelles”.

Source : Reuters