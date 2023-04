Tesla : jusqu’à 10 000€ de baisse sur les Model 3, Y, S et X, c’est le moment de craquer

Acheter une Tesla n’aura jamais été aussi intéressant que maintenant. Elon Musk vient de nouveau de baisser les tarifs de ses voitures électriques, et la bonne nouvelle, c’est que tous les modèles sont concernés.

L’un des principaux freins à l’adoption des voitures électriques est leur prix, et Elon Musk l’a bien compris. Sur Twitter, il ne cesse de réaffirmer que Tesla vise à réduire les prix au maximum dès que possible, et c’est bien ce que vient de faire le constructeur américain en France. Après une baisse conséquente outre-Atlantique, celle-ci est enfin répercutée chez nous.

Tout d’abord les Tesla Model S et X haut de gamme. La berline est désormais disponible à partir de 103 990 euros dans sa version Grande Autonomie, et 128 990 € en configuration Plaid. De son côté, la Tesla Model X voit son prix réduit à 111 990 euros en Grande Autonomie et 131 990 euros en finition Plaid. Les quatre modèles ont donc eu droit à une réduction massive de 10 000 euros.

Les Tesla Model 3 et Y n’ont jamais été aussi abordables

Au début de l’année, Tesla avait frappé fort sur le marché de l’électrique en abaissant significativement les tarifs de ses Model 3 et Model Y, mais grâce à la nouvelle réduction d’aujourd’hui, elles arrivent au prix le plus bas jamais atteint.

En effet, la Tesla Model 3 est désormais proposée à 41 990 euros en version Propulsion, contre 44 990 euros précédemment, soit une baisse de 3000 euros. N’oublions pas non plus le bonus écologique de 5000 euros, qui permet finalement de se procurer la voiture à partir de seulement 36 990 euros, un record.

Les autres finitions Grande Autonomie et Performance sont, elles, disponibles à 49 990 euros et 53 990 euros, soit une diminution de 3000 euros et 6000 euros, respectivement. Cependant, ceci n’est toujours pas assez pour les rendre éligibles au bonus écologique, qui est seulement accessible pour les véhicules sous la barre des 47 000 euros. Lors de la prochaine baisse de tarifs, la finition Grande Autonomie pourrait donc bien avoir droit à la plus grande réduction de son histoire.

Enfin, la Tesla Model Y est désormais commercialisée à seulement 44 990 euros, ou 39 990 euros avec bonus écologique, soit une réduction de 2000 euros par rapport à hier. Les Grande Autonomie et Propulsion sont, elles, à 51 990 euros et 59 990, soit des baisses de 2000 euros et 4000 euros, respectivement.