Android Auto : un bug très gênant arrive après une mise à jour et Google pourrait ne rien faire

La dernière mise à jour d'Android Auto entraîne un bug très handicapant chez certains utilisateurs. Google a été alerté et ses réponses laissent penser que la firme ne compte pas le corriger. On vous explique.

Les mises à jour se suivent et se ressemblent pour Android Auto, l'application pour profiter des fonctions principales de son mobile sur l'écran de sa voiture. Le problème, c'est que les ressemblances semblent se limiter à des bugs très gênants. Vers la fin du mois d'août, certains utilisateurs ne pouvaient plus utiliser les commandes vocales sur l'application. Plutôt pénible quand le but principal de cette dernière est de permettre de garder les mains sur le volant tout en interagissant avec.

Cette fois-ci, elles fonctionnent, sauf qu'elles font chuter drastiquement la qualité audio des musiques ou podcasts en train d'être lus par Android Auto. Vous écoutez une chanson, tout est normal, puis vous énoncez une commande vocale quelconque. Dès qu'elle est terminée, la chanson reprend mais complètement étouffée, presque inaudible. Passer un appel ou même recevoir une notification peut aussi entraîner ce bug.

Un bug sur Android rend la musique inaudible, Google ne compte pas le corriger

Google a bien sûr été alerté du problème sur ses forums. C'est là qu'on remarque le point commun entre les utilisateurs affectés : leur écran central, qui diffuse Android Auto, tourne avec le système ZLink. Il s'agit d'un logiciel qui permet de faire fonctionner Android Auto, CarPlay d'Apple et d'autres plates-formes sur la plupart des appareils embarqués dans les voitures. Le problème, c'est que Google considère qu'il s'agit d'un produit pirate non certifié. L'entreprise estime donc qu'elle n'a pas à apporter de correctif.

Parmi les solutions proposées, on peut voir que redémarrer Android Auto ou le système d'infodivertissement ne résout que temporairement le problème. La seule manipulation qui fonctionne à l'heure actuelle est de revenir à une version antérieure de l'application. C'est évidemment un problème puisqu'en l'état, les utilisateurs devraient ne plus jamais mettre à jour Android Auto dans la mesure où Google ne souhaite pas déployer de solution. Sur la page dédiée au rapport du bug, un employé répond : “vous utilisez le fabricant d'unités principales “ZJ”, qui est un produit pirate en provenance de Chine. […] Nous ne pouvons rien faire […] pour résoudre ce problème”.