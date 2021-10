Tesla : le Cyberquad sera le véhicule tout terrain “le plus sûr du monde”

Le Cyberquad fait à nouveau parler de lui. Elon Musk a évoqué le sujet auprès des actionnaires de Tesla. Ses ambitions sont affichées : concevoir et proposer le véhicule tout terrain “le plus sûr du monde”. Le milliardaire a donné quelques détails sur la méthode employée pour atteindre cet objectif.

Lors de la présentation embarrassante du Cybertruck en 2019, le fameux pick-up futuriste de Tesla sorti tout droit de Cyberpunk 2077, Elon Musk a choisi de conclure sa conférence avec un “One More Thing”. En l'occurrence, un quad 100 % électrique baptisé Cyberquad. L'engin reprend le design si particulier et original du Cybertruck et comme l'expliquait le PDG, il sera proposé en option aux acheteurs du Cybertruck.

Après de nombreux mois sans aucune information à son sujet, la publication d'un brevet a bel et bien confirmé que le Cyberquad n'était pas mort, Tesla comptant proposer aussi des produits dérivés estampillés Cyberquad. Or, le quad 100% électrique fait à nouveau parler de lui. D'après nos confrères du site Electrek, Elon Musk a évoqué le véhicule tout terrain lors d'une réunion avec les investisseurs.

À lire également : Cybertruck – Elon Musk annonce qu’elle ne s’ouvre pas avec des poignées

En premier lieu, le milliardaire a annoncé que le Cyberquad allait être construit à la Gigafactory du Texas, le même site de production qui sera utilisé pour le Cybertruck : “Nous allons certainement fabriquer le Cybertruck ici et probablement aussi le véhicule tout terrain. Le véhicule tout terrain est un défi de conception intéressant, car les véhicules tout terrain sont assez dangereux et nous voulons fabriquer un quad qui soit le moins dangereux des véhicules tout terrain”, assure-t-il.

Comment compte-t-il procéder ? D'après Elon Musk, ces ingénieurs ont travaillé longuement sur la question : “Le Cyberquad aura un centre de gravité très bas grâce à la position de la batterie. Je pense que nous pouvons travailler les suspensions pour empêcher le quad de partir en tonneau. Quand un quad part en tonneau, le pire peut arriver. Ce sera un quad qui ne partira pas en tonneau”, garantit le milliardaire.

Nous n'avons pas encore les caractéristiques techniques du Cyberquad, mais il est possible que l'engin soit très rapide selon la puissance de son groupe propulseur électrique. De fait, il n'est pas étonnant de voir Tesla investir pour offrir une stabilité exemplaire au Cyberquad. Reste maintenant à savoir comment Tesla compte s'y prendre précisément pour empêcher le quad de partir en tonneau. Pour rappel, la sortie du Cybertruck a été reportée en 2022.

Source : Electrek