Tesla : le Cyberquad n’est pas mort, ce brevet le prouve

Le Cyberquad, le quad 100% électrique de Tesla, n'a pas été abandonné par le constructeur, bien au contraire. L'entreprise californienne vient justement de déposer la marque Cyberquad pour des vêtements. Oui, pour des vêtements.

Souvenez-vous, Elon Musk monte fièrement sur scène en 2019 pour dévoiler le Cybertruck, un pick-up électrique tout droit sorti de Cyberpunk 2077. Après avoir vécu un moment gênant lors de l'explosion d'une vitre censée être incassable, le milliardaire a conclu sa conférence dans le style d'Apple avec un petit “One More Thing”, ou “Encore un petit quelque chose” dans la langue de Molière.

Ce quelque chose, il s'agit du Cyberquad, un quad 100% électrique qui reprend d'ailleurs le design si particulier du Cybertruck. Après plusieurs mois de silence, le PDG a confirmé que le Cyberquad serait proposé comme une option aux acheteurs du Cybertruck. En d'autres termes, aucune possibilité de l'acheter séparément.

Sauf que depuis cette précision apportée par le dirigeant de SpaceX, nous n'avons eu aucune nouvelle concernant le Cyberquad. Pas l'ombre d'une information. Jusqu'à ce mardi 28 septembre 2021 en tout cas. En effet, Tesla n'a pas jeté le Cyberquad aux oubliettes comme en témoigne cette demande pour le dépôt de la marque Cyberquad déposée la semaine dernière.

Tesla veut lancer des vêtements Cyberquad

D'après les premières lignes du document, cette demande de nom s'appliquera cette fois-ci pour des vêtements, des tee-shirts, des manteaux, des chapeaux, des vêtements pour enfant, et des pantalons. Pour rappel, Tesla a déjà déposé la marque du véhicule en 2019.

Quoi qu'il en soit, il s'agit du premier sursaut officiel de Tesla concernant le Cyberquad depuis des années maintenant. Et de ce que l'on peut en déduire, on voit mal Tesla vendre des vêtements estampillés Cyberquad sans lancer le véhicule en question sur le marché. Dans tous les cas et si Tesla se tient à son plan, il faudra attendre le lancement du Cybertruck pour voir le Cyberquad en action.

Et ce ne sera pas pour tout de suite, Tesla ayant choisi de reporter de nouveau la sortie du Cybertruck en fin 2022. Selon les dires d'Elon Musk, plusieurs raisons expliquent ce retard, à commencer par la pénurie mondiale de puces électroniques, qui impacte la production, et le souhait de donner la priorité à la production de la Tesla Model Y dans la Gigafactory du Texas.

Source : Electrek