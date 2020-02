Tesla : la marque écrase la concurrence sur le marché de l’électrique, sans surprise

Profitant d’une excellente notoriété, Tesla est en 2019 la marque numéro 1 des véhicules électriques dans le monde. Et la Tesla Model 3 est la voiture électrique qui s’est le plus vendue l’année dernière. Et comme en téléphonie, la concurrence la plus sérieuse ne provient pas des marques historiques occidentales ou japonaises, mais des marques chinoises, comme BYD, BAIC et SAIC.

Tesla est devenue une marque incontournable en seulement quelques années. Créée en février 2017, elle est aujourd’hui la référence mondiale des véhicules électriques. Nombreux sont les témoignages de conducteurs qui « rêvent » d’une Tesla qu’ils considèrent comme le « Saint Graal » de la voiture électrique. Le succès de Tesla n’est d’ailleurs pas qu’une question d’image de marque, mais aussi de chiffres de vente. Les modèles S, 3 et X se vendent très bien, partout dans le monde.

Lire aussi : Tesla atteint les 100 milliards de dollars et dépasse Volkswagen

Une étude, relayée par le site Clean Technica et réalisée par EV Volumes, qui édite une base de données dédiée aux véhicules électriques, confirme cela. Tesla est la marque qui en vend le plus dans le monde en 2019. Avec 367 820 voitures vendues l’année dernière, elle dépasse de loin la compétition. Notez que les trois dauphins de Tesla, BYD, BAIC, SAIC sont des marques chinoises. D’ailleurs les entreprises chinoises trustent le classement des 20 marques les plus puissantes dans l’électrique. En cinquième position, nous retrouvons BMW. Ces cinq marques sont les seules à avoir dépassé les 100000 ventes de véhicules électriques dans le monde en 2019.

Tesla Model 3 : plus de 300 000 exemplaires vendus en 2019

Le modèle le plus vendu en 2019 est le Model 3 de Tesla, avec plus de 300 véhicules écoulés en un an. La voiture dépasse de très loin le modèle positionné en deuxième position, l’EU-Series du groupe chinois BAIC Motor, puisque le rapport est de 1 à 3 entre les deux. Notez que BAIC est la seule autre marque à voir l’un de ses modèles dépasser la barre des 100 000 véhicules vendus en 2019. Comme le classement des constructeurs, le classement des véhicules est monopolisé par les marques chinoises qui s’accaparent les 2e, 4e et 5e places du classement. Tesla parvient à placer trois voitures dans le Top 20 de 2019 : le Model 3 en numéro 1, le Model X en 11e position et le Model S en 20e position.

Lire aussi : Tesla vaut désormais plus que PSA, Peugeot, Renault, General Motors, Ford et Fiat réunis !

Du côté des constructeurs français, Renault se positionne en 13e position. C’est la seule marque tricolore du Top 20. En nombre de véhicules vendus, la Zoe réalise une belle performance en s’octroyant la huitième place avec pratiquement 47 000 unités écoulées. Elle dépasse la BMW i3, la Tesla Model X ou encore la Volkswagen e-Golf. Nissan et Mitsubishi, partenaires de Renault dans l’Alliance, sont positionnés en 7e et 12e position, respectivement. La Nissan Leaf est le troisième modèle le plus vendu au monde avec pratiquement 70 000 véhicules commercialisés.

Source : Clean Technica