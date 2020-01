Tesla atteint les 100 milliards de dollars et dépasse Volkswagen

Tesla vient de détrôner Volkswagen : la capitalisation de l’entreprise a atteint un niveau record en franchissant la barre des 100 milliards de dollars. Les véhicules électriques d’Elon Musk ont décidément le vent en poupe.

En décembre dernier, on apprenait que Tesla devenait le leader des voitures électriques dans le monde. L’entreprise avait réussi à commercialiser davantage de véhicules que son concurrent chinois BYD. Aujourd’hui, c’est un nouveau record que Tesla vient de battre en se positionnant en deuxième place sur le marché boursier des constructeurs automobiles.

Depuis octobre dernier, époque à laquelle annonçait un bénéfice trimestriel, le cours de l’action Tesla a plus que doublé. Pourtant, Tesla n’a jamais réalisé de bénéfices et doit faire face à des plaintes concernant ses batteries ou des problèmes d’accélération inopinée. Cela n'empêche pas l’entreprise d’être désormais capitalisée à hauteur de 100 milliards de dollars. Se faisant, Tesla a acquis ce mercredi la deuxième place, laquelle était détenue par Volkswagen jusqu’à présent. Certes, loin devant, on trouve Toyota, dont la valorisation boursière est estimée à 230 milliards de dollars. Mais l’action Tesla vaut à l’heure actuelle 569,56 dollars et a connu une hausse de 4,09 % sur la seule journée de mercredi.

Néanmoins, les ventes de véhicules électriques de Tesla ne sont pas aussi conséquentes que celles de ses concurrents. À titre de comparaison, quand le constructeur annonce avoir vendu 367 500 voitures sur 2019, Volkswagen parvient à en commercialiser dans le même temps 11 millions. Toyota, de son côté, en a livré 9 millions sur les 11 premiers mois de 2019. Mais l’entreprise d’Elon Musk se porte bien, très bien même. La nouvelle Model S Plaid, qui sortira cette année, devrait conforter la position de Tesla. Et le Cybertruk, un projet fou tant le design du véhicule est d’une autre époque, devrait également faire un carton, comme l’a récemment expliqué le consultant automobile Sandy Munro.