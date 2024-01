Tesla stoppe la production à la Gigafactory de Berlin à cause des attaques en Mer Rouge

Tesla vient de confirmer la suspension de la production au sein de la Gigafactory de Berlin. Cette décision est une conséquence directe des attaques menées par les rebelles Houthis, une faction soutenue par l'Iran, en Mer Rouge. En effet, le constructeur n'est plus en mesure d'approvisionner son usine en composants.

Comme vous le savez peut-être, depuis quelques semaines maintenant, le conflit israélo-palestinien s'est étendu à la Mer Rouge. En effet, les rebelles Houthis, une faction soutenue par l'Iran, a multiplié les attaques à l'encontre des navires marchands qui circulent dans cette zone. Ce groupuscule, originaire du nord-ouest du Yémen, accuse les armateurs d'être des alliés d'Israël.

Le 19 novembre 2023, les Houthis ont fait parler d'eux d'une manière spectaculaire, en prenant le contrôle d'un navire appartenant à un homme d'affaires israélien. Les miliciens armés ont été directement largués sur le pont du bateau-cargo via des hélicoptères. Face à la menace grandissante dans cette zone essentielle au commerce mondiale (ndrl : 12 % des navires marchands circule dans ce détroit), de nombreuses compagnies ont décidé de contourner la Mer Rouge en passant notamment par l'Afrique et le cap de Bonne-Espérance.

Fatalement, la situation impacte directement les chaînes d'approvisionnement mondiales. En effet, ce détour rallonge considérablement le voyage des navires marchands, de 10 à 20 jours en moyenne. De quoi perturber les activités de nombreuses entreprises à travers le monde, dont Tesla.

Tesla suspend la production à Berlin à cause des tensions en Mer Rouge

Comme le rapportent nos confrères de Reuters, la marque américaine a décidé de suspendre la majeure partie de sa production automobile au sein de la Gigafactory de Berlin du 29 janvier au 12 février 2024.

Le constructeur explique être en manque de composants, dû aux changements d'itinéraires de ses transports maritimes. “Les conflits armés en mer Rouge et les déplacements associés des routes de transport entre l'Europe et l'Asie via le Cap de Bonne-Espérance ont également un impact sur la production à Gruenheide. Les délais de transport nettement plus longs créent une lacune dans les chaînes d'approvisionnement”, a déclaré Tesla dans un communiqué de presse officiel.

Si Tesla est le premier constructeur automobile à reconnaître officiellement les conséquences de la crise actuelle en Mer Rouge sur ses activités, d'autres concurrents devraient prochainement être dans la même situation. C'est tout cas ce qu'affirme Sam Fiorani, vice-président d'AutoForecast Solutions : “S'appuyer sur autant de composants clés en provenance d'Asie, et plus particulièrement de Chine, constitue un point faible potentiel dans la chaîne d'approvisionnement de tout constructeur automobile. Tesla dépend fortement de la Chine pour les composants de batterie, qui doivent être transportés en Europe via la Mer Rouge, mettant constamment la production en danger”.

