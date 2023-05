Tesla : ils accusent leur voiture d’avoir accéléré seule et causé un accident

Ces dernières semaines, plusieurs propriétaires d’une Tesla accusent leur voiture d’accélérer toute seule. Tous ces propriétaires sont à l'origine de plusieurs accidents n’ayant entrainé aucun blessé, mais des dommages matériels. Aucune des enquêtes menées suite à ces accidents ne révèle jusqu’à présent une implication de la voiture.

Dans le milieu automobile, il y a un avant et un après Tesla. Comme Apple en téléphonie, la firme d’Elon Musk a clairement révolutionné la voiture grâce à des technologies embarquées jamais rencontrées dans un autre véhicule. Nous pensons d’une part à la méthode de commercialisation, uniquement en ligne et agrémentée de nombreuses options que chaque propriétaire doit acheter. Nous pensons d’autre part à l’électronique embarquée, dont le fameux Autopilot qui peut, dans une certaine mesure, mener le véhicule d’un point A à un point B quasiment sans intervention du conducteur. Ce qui a provoqué quelques situations cocasses, dont des siestes sur autoroute à 150 km/h…

Multiplier l’abondance d’électronique embarquée dans les voitures offre au Tesla un avantage et un inconvénient. Comme tout ordinateur, cette voiture bénéficie de mises à jour régulières pour ajouter ou améliorer certaines fonctions. C’est notamment le cas d’Autopilot qui s’améliore d’année en année, même si la conduite entièrement autonome n’est pas aussi sure qu'attendu. À l’inverse, chaque élément électronique présente un risque de bug. En 2020, Tesla justement fait l’objet d’une enquête à propos d’un prétendu bug : certains propriétaires de Tesla affirmaient alors que leur véhicule accélérait tout seul, sans raison ni intervention.

Trois nouvelles accusations d'accélération intempestive d'une Tesla

Une pétition a même été signée et plusieurs enquêtent menées par Tesla et la NHTSA (l’autorité américaine en charge de l’automobile). Les conclusions de ces enquêtes ne démontraient aucun bug, mais, parfois, une responsabilité humaine. Trois ans plus tard, de nouvelles accusations émergent. Trois propriétaires de Tesla ont eu un accident de voiture. L’un à Vancouver. Un autre à New York. Et un dernier Bergen. Le point commun : tous accusent leur véhicule d’avoir accéléré subitement.

Le premier accident a eu lieu sur un ferry. Le conducteur canadien affirme que la voiture a accéléré et endommagé d’autres véhicules pour une valeur de 30 000 dollars. Après une enquête policière, aucune preuve n’a été détectée pour confirmer les affirmations du conducteur qui a reçu une amende. Même chose pour le conducteur suédois. Chauffeur de taxi, il a perdu le contrôle de sa Model Y en pleine rue. Aucun blessé ici aussi, mais des dommages matériels. La police n’a trouvé aucune preuve d’un dysfonctionnement de la voiture et a écopé d’une amende. Vous pouvez voir la vidéo de son accident en fin de cet article.

Un conducteur porte-plainte contre Tesla

Enfin, le conducteur new-yorkais est également un chauffeur de taxi. Selon ses propos, sa Model Y aurait « bondi en avant » sans raison au moment où il relâchait son pied du frein après avoir fait une manœuvre dans un parking, causant un accident sans gravité. Il est le seul à avoir porté plainte contre Tesla, affirmant que la voiture est en cause. Cependant, cette histoire en rappelle d’autres où les conducteurs ont simplement confondu la pédale d’accélération et la pédale de frein. Une enquête montrera certainement si le conducteur est dans son bon droit. En attendant, cette accusation entache l'image de la voiture la plus vendue au monde, toutes motorisations confondues.

Source : Electrek