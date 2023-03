Tesla : il filme la conduite entièrement autonome de sa voiture jour et nuit, et le résultat est bluffant

Le doute plane sur l’efficacité des systèmes d’assistance à la conduite de Tesla. Pour ne rien arranger, la compagnie a rappelé plusieurs centaines de milliers de véhicules et cessé de déployer le FSD. Deux vidéos redorent, un peu, le blason du constructeur automobile américain.

Une chaîne YouTube a publié deux vidéos qui démontrent les capacités de conduite autonome de la fonction Full Self Driving dans sa dernière version bêta. Detroit Tesla nous propose ainsi de l’accompagner dans les rues de Detroit de jour comme de nuit. Les vidéos prises de nuit et de jour durent chacune une cinquantaine de minutes. Elles ne sont pas du tout montées et nous permettent de constater que le conducteur interfère le moins possible avec les commandes du véhicule.

Tesla fait l’objet de nombreuses critiques. Pour le secrétaire aux Transports des États-Unis, par exemple, l’Autopilot est une appellation mensongère. Pire encore, le système d’assistance à la conduite de Tesla a été accusé à maintes reprises d’avoir causé la mort de passants ou de passagers. Le PDG de la compagnie, Elon Musk, continue pourtant de croire que ses voitures proposeront, à terme, une véritable fonction de pilote automatique.

La version FSD 11.3.2 bêta n’est pas parfaite, mais elle est tout de même efficace

Il est bien entendu que ni l’Autopilot ni le FSD n’ont pas encore dépassé le niveau 2 auquel les véhicules se conduisent tout seuls en aidant le conducteur dans les accélérations, le freinage et la direction. Detroit Tesla démontre dans ses vidéos que le FSD Bêta 11.3.2 n’est pas loin de cocher toutes les cases pour y parvenir. Cela dit, ses vidéos nous montrent que les voitures de Tesla équipées des options FSD et Autopilot ne sont pas encore prêtes à être lancées sur les routes sans supervision.

Certains utilisateurs avaient, par exemple, signalé que le FSD avait parfois tendance à faire stopper la voiture en plein milieu d’un rond-point. Ce n’est apparemment plus le cas. Même si la Tesla rate parfois les sorties programmées et qu'elle manque de provoquer des accidents, mettant ainsi le chauffeur en danger.

Source : Inside EVs