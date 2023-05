La Tesla Model Y se recharge plus rapidement que jamais grâce à sa nouvelle batterie

Le Model Y de Tesla est connu pour ses performances et son autonomie impressionnantes, et il semble que les capacités de charge du véhicule aient été encore améliorées grâce à l'introduction d'un nouveau bloc-batterie de BYD.

Il y a quelques semaines, nous rapportions qu’une toute nouvelle Model Y RWD était rentrée en production à la Gigafactory de Berlin en Allemagne. Celle-ci troquait son ancienne batterie prismatique LFP signée CATL, contre une nouvelle batterie de BYD. Cette dernière utilise la technologie nommée « Blade », présentée comme plus sûre et plus fiable que les batteries lithium-ion traditionnelles, mais qui offre également une meilleure densité énergétique.

Les premiers propriétaires de la Model Y équipée de la batterie BYD ont déjà effectué des tests et comparé les courbes de charge des deux variantes. Les résultats ont montré que le Model Y BYD atteignait rapidement sa vitesse de charge maximale de 172 kW et la maintenait jusqu'à ce que la batterie atteigne 50 % de charge. En revanche, la version CATL a vu sa vitesse de charge chuter et n'a atteint que 50 kW à 90 %.

La nouvelle Model Y va passer moins de temps à la borne de recharge

Tout au long du processus de charge, la batterie BYD a toujours affiché des vitesses de charge plus rapides et plus soutenues. Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, la nouvelle batterie de la Model Y devrait lui permettre de se recharger beaucoup plus rapidement que l’ancienne, en particulier lors des premières minutes de la recharge. Cela devrait grandement réduire le temps que vous passez à la borne si vous décidez de ne pas remplir la batterie jusqu’à 100%.

Si le taux de charge soutenu de 172 kW de la nouvelle Model Y avec la batterie BYD est une grande avancée pour les futurs clients de Tesla, les rumeurs suggèrent qu’Elon Musk explore l’utilisation de batteries au phosphate de nouvelle génération avec CATL pour une densité énergétique encore plus élevée et des vitesses de charge plus rapides. On s’attend à ce que la concurrence entre BYD et CATL sur le marché des voitures électriques continue à s'intensifier ces prochaines années.

La batterie de la nouvelle Model Y se veut plus sûre

L'un des principaux avantages du bloc-batterie « blade » de BYD réside dans son design. Le terme “blade” fait référence à la conception de l'emballage de la batterie, qui permet non seulement d'économiser de l'espace, mais aussi d'améliorer la sécurité. Selon BYD, le bloc-batterie Blade a été soumis à des tests rigoureux, notamment des tests de pénétration avec les ongles, des conditions de température extrêmes et des tests de surcharge. Les résultats ont montré que la batterie Blade n'émettait pas de fumée, ne prenait pas feu et n'explosait pas dans ces conditions, contrairement aux batteries traditionnelles des véhicules électriques à base de nickel.

En outre, BYD affirme que la batterie Blade peut supporter plus de 1,2 million de kilomètres après 3 000 cycles de charge et de décharge. Cette affirmation est étayée par les performances du SUV BYD Tang, qui utilise déjà la batterie Blade et affiche une impressionnante autonomie de 505 kilomètres en une seule charge (NEDC) et une accélération rapide de 0 à 100 km/h en seulement 4,6 secondes. La batterie Blade de la Tang peut se recharger de 30 % à 80 % de sa capacité en 30 minutes seulement, avec une puissance de sortie en courant continu de 110 kW.

Toutefois, des problèmes d'enregistrement ont été signalés pour le Model Y avec une batterie BYD, ce qui a entraîné une suspension temporaire des livraisons. En raison des changements importants apportés au groupe motopropulseur et à la conception structurelle, le nouveau Model Y nécessite une toute nouvelle procédure d'enregistrement avant que vous puissiez recevoir votre véhicule. Cependant, cela devrait rapidement être réglé par Tesla. La Tesla Model Y est déjà la 3e voiture la plus vendue au monde, et on imagine que cette nouvelle version encore plus intéressante devrait la propulser à la première place dès la fin de l’année.