Ce pays utilise des camions électriques avec d’énormes batteries pour déneiger les routes de montagne

Pour la première fois, un camion électrique doté d'une batterie de 1000 kWh a été déployé en Norvège pour le déneigement des passages montagneux difficiles.

L'essor des camions électriques marque une évolution significative dans le secteur du transport, avec des entreprises comme Tesla qui font des percées notables. Les premières livraisons du Tesla Semi à des clients tels que Pepsico témoignent de l'avancement technologique et de l'intérêt croissant pour des solutions de transport plus durables. Parallèlement, Amazon investit massivement dans l'électrification de sa flotte de livraison en Europe, avec l'ambition de redéfinir la logistique écologique.

Toutefois, l'adoption généralisée de ce type de véhicules électriques n'est pas exempte de défis, notamment en termes d'infrastructure de recharge. La consommation énergétique prévue pour les aires de recharge des Tesla Semi équivaut à celle d'une petite ville, soulevant des questions sur la capacité des réseaux électriques à supporter cette demande supplémentaire. Malgré ces préoccupations, la Norvège franchit un nouveau cap en déployant un camion électrique pour le déneigement des cols montagneux.

La Norvège veut passer à l'électrique pour déneiger les cols montagneux avec ce camion

L'Administration des Routes Publiques Norvégiennes a pris l'initiative de tester un camion électrique sur l'autoroute E6, traversant le pittoresque mais redoutable massif de Dovrefjell. Ce test intervient dans un contexte où la Norvège, reconnue pour son engagement envers la durabilité, explore des solutions innovantes pour réduire les émissions de CO2, même dans les tâches les plus exigeantes telles que le déneigement. Bjørn Laksforsmo, directeur divisionnaire à l'Administration, souligne l'importance de cette démarche : « Pour atteindre nos objectifs climatiques, nous devons réduire drastiquement les émissions, y compris dans nos activités routières les plus lourdes ».

Les premiers retours sur l'utilisation du camion sont prometteurs. Malgré les problèmes posés par l'intensité des chutes de neige, les vents violents et les températures négatives, le camion a maintenu une performance impressionnante. Sa batterie n’est passée que de 90 % à 28 % après presque neuf heures d'opération. Ce véhicule, conçu par la firme suisse Designwerk Technologies AG sur un châssis de Volvo FH, se distingue non seulement par sa capacité de batterie de 1000 kWh mais aussi par son autonomie : il est capable de parcourir 97 km avec une charge de 50 tonnes. Cette expérimentation s'inscrit dans une démarche plus large visant à évaluer la viabilité des chasse-neige électriques dans les conditions hivernales rigoureuses de la Norvège, s'appuyant sur des expériences précédentes et parallèles visant à électrifier l'entretien des routes en hiver.

