La Tesla Model Y est en passe de devenir la voiture la plus vendue au monde

Tesla a révélé que la Model Y, qui est déjà la voiture électrique la plus vendue au monde, est toujours en passe de devenir la voiture la plus vendue l'année prochaine, si aucun problème ne vient entraver la production.

Tesla a annoncé que la Model Y est en passe de devenir la voiture la plus vendue au monde en termes de chiffre d'affaires cette année, et qu'elle sera probablement le véhicule le plus vendu en volume total l'année prochaine. Pour rappel, la Model Y est déjà la voiture électrique la plus vendue, puisqu’elle a récemment détrôné la berline Model 3, pourtant plus abordable.

Le constructeur américain est désormais confiant pour dire que sa Model Y sera la voiture la plus populaire de l’année prochaine, tous véhicules confondus. Actuellement, le véhicule le plus vendu au monde est la Toyota Corolla avec environ 1 150 000 ventes. Cependant, Tesla compte bien dépasser le géant japonais l’année prochaine grâce à ses quatre Gigafactory aux rythmes de production toujours plus rapides.

Tesla mise tout sur la production de sa Model Y

La Tesla Model Y est si populaire dans le monde qu’elle est actuellement produite par les quatre Gigafactory de Tesla : Berlin, Fremont, Austin et Shanghai. Si l’on se base sur les chiffres du second trimestre 2022, Tesla devrait avoir vendu d’ici la fin de l’année plusieurs centaines de milliers de Model Y.

Tesla vient seulement d’inaugurer ses Gigafactory en Allemagne et au Texas, et celles-ci n’ont pas encore eu le temps d’atteindre le même rythme de production que les autres usines du constructeur. En juillet 2022, Tesla n’a par exemple vendu que 75 Model Y en France, mais la Gigafatory de Berlin devrait produire plusieurs centaines de milliers d’exemplaires par an dès l’année prochaine.

En 2016, avant même le lancement de la voiture, le PDG Elon Musk avait déjà prédit que la Model Y doublerait la demande de la Model 3. À cette époque, Musk estimait que la demande pour le Model Y serait comprise entre 500 000 et 1 million par an. Tesla a désormais la chaîne de production nécessaire à pour produire plus d’un million de véhicules par an, et devrait assurer au moins 2 millions d’expéditions de véhicules en 2023. L’entreprise d’Elon Musk a donc toutes ses chances de faire de la Tesla Model Y la voiture la plus populaire l’année prochaine.