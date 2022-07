Tesla : les livraisons de Cybertruck vont enfin commencer l’été prochain

Après plusieurs retards consécutifs, Tesla a annoncé que les livraisons de Cybertruck allaient enfin pouvoir commencer dès l'été prochain.

Va-t-on enfin pouvoir conduire le tant attendu pick-up tout électrique de Tesla l'été prochain ? La réponse est oui, selon Elon Musk. Le grand patron de la firme vient de l'affirmer durant un appel aux investisseurs, en assurant que “l'entreprise prévoyait enfin de livrer les premiers Cybertruck dès le milieu de l'année prochaine“. L'événement est à prendre en considération, car Tesla avait jusque-là toujours repoussé les dates de livraisons de ses pick-up électriques.

La firme a en effet accumulé des retards de livraisons importants sur pratiquement tous les modèles de sa gamme. Le Cybertruck avait lui été annoncé en 2021 mais avait finalement été repoussé en 2022. Mais en 2022 le pick-up s'est une nouvelle fois vu repousser d'une année supplémentaire. Pour la toute première fois, Elon Musk indique donc un calendrier précis pour le Cybertruck, avec des livraisons qui arriveraient précisément l'été prochain.

À lire aussi : Tesla fait des économies, les Model X et S ne seront plus livrées avec leur fameux porte-clés

Tesla annonce ses cybertruck pour l'été 2023

Le Cybertruck de Tesla conservera notamment son look atypique, comme Elon Musk l'avait annoncé dans une interview sur YouTube. Sa conception angulaire est assez extravagante mais en fait aussi une de ses grosses particularités. C'est également ce design étrange qui a compliqué les livraisons de ce Cybertruck. Tesla a même connu plusieurs problèmes pour rendre son étrange conception angulaire sûre pour une utilisation dans le monde réel.

Le pick-up électrique était notamment trop haut pour les tunnels, trop large pour les parkings et les garages ou même trop gros pour les rues européennes. Puis la pandémie de Covid est passée par là et Tesla a eu plusieurs problèmes dans ses Gigafactory. C'est pourquoi certains Model X, Y ou S ont eux aussi connu de nombreux retards dans leurs délais de livraison respectifs. Quoi qu'il en soit, tous ces problèmes de livraisons devraient être de l'histoire ancienne. Et il sera effectivement possible de croiser dès l'été prochain les premiers Cybertruck de Tesla.

À lire aussi : Tesla, les livraisons dégringolent à cause des fermetures de l’usine en Chine