Les Français n’achètent plus de Tesla, les ventes sont au plus bas

Les automobilistes français ne veulent plus entendre parler de Tesla, qui voit ses ventes divisées par trois au cours de l'année écoulée.

La Plateforme automobile (PFA) a publié son rapport sur les nouvelles immatriculations de véhicules pour mai 2025 en France, et ils sont plutôt alarmants. Se basant sur les chiffres d'AAA Data, on y apprend que les ventes de voitures neuves ont chuté de 12,3 % par rapport à mai 2024. Le marché de l'électrique est même encore plus touché, subissant une baisse de 19 % des livraisons d'une année sur l'autre.

Et le grand perdant du moment se nomme Tesla. Le constructeur n'a réussi à écouler que 721 véhicules en mai 2025, contre 2 197 en mai 2024. Cela représente une chute vertigineuse de 67,18 %. La part de marché de Tesla dans l'hexagone a presque été divisé par trois en douze petits mois, passant de 1,55 % à 0,58 %.

Des ventes divisées par trois en un an

On sait que les ventes de Tesla s'effondrent depuis plusieurs mois en Europe. Pour le premier trimestre 2025, le fabricant s'est caché derrière le manque de disponibilité de sa nouvelle Model Y pour justifier ces piètres performances. Mais l'excuse ne tient plus pour ce second trimestre, la Gigafactory de Berlin produisant désormais suffisamment de véhicules pour répondre à la demande française. Tesla n'avait plus vendu aussi peu de véhicules chez nous sur un mois depuis trois ans.

Pourquoi ce désamour des Français pour Tesla ? Plusieurs raisons semblent se dégager. D'abord, le marché de l'électrique en général a du mal à trouver une nouvelle dynamique après une période croissance continue. Ensuite, la concurrence se renforce, les constructeurs européens ayant rattrapé un certain retard au niveau de leurs plateformes pour véhicules électriques, de leurs technologies de batterie ou des fonctionnalités d'aide à la conduite.

L'arrivée d'acteur chinois comme BYD ne devrait pas arranger la situation. Il est probable qu'une partie des consommateurs attende une meilleure disponibilité de véhicules électriques venant de Chine, dont le rapport qualité-prix devrait être plus intéressant. Enfin, il faut mentionner un certain rejet d'Elon Musk, patron de Tesla, qui a perdu du crédit auprès de nombreux consommateurs suite à ses engagements politiques envers Donald Trump aux États-Unis.