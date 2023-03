Tesla : il déverrouille la voiture d’un autre conducteur par erreur, un énorme bug de l’application ?

Rajesh Randev, propriétaire de Tesla, affirme avoir pu déverrouiller et conduire la voiture d’un inconnu, simplement grâce à son application mobile. Il explique ne pas s’être rendu compte de son erreur tout de suite, mais qu’il n’a eu aucun problème à entrer dans le véhicule. De quoi se poser de nouvelles questions sur la sécurité des voitures du constructeur.

Ce ne sont pas les accusations autour des risques pour la sécurité des voitures Tesla qui manquent, mais celle d’aujourd’hui est inédite. Entre les enquêtes sur la véritable efficacité de l’Autopilot et les plus récents sur le problème de volant qui se détache, cette nouvelle histoire rocambolesque tombe au pire moment pour le constructeur. Pourtant, il y a bel et bien de quoi s’inquiéter.

Tout commence la semaine dernière, lorsque Rajesh Randev, propriétaire d’une Tesla à Vancouver, se rend vers sa voiture pour aller chercher ses enfants à l’école. Pressé, il ne fait pas exactement attention au véhicule vers lequel il se dirige, qui ressemble à la quasi-perfection au sien et qui, de toute manière, se déverrouille normalement grâce à l’application. Problème : ce n’est pas sa voiture.

Il s’empare de la Tesla d’un autre en utilisant seulement l’application

Rajesh commence à se rendre compte de la situation lorsqu’il distingue un impact sur le pare-brise, dont il n’avait pas connaissance. Il appelle sa femme, qui lui assure qu’elle n’est pas plus au courant que lui. Quelque temps plus tard, il finit par recevoir un mystérieux message de la part d’un inconnu, écrivant : « Bonjour Rajesh, conduisez-vous une Tesla ? »

Il s’agit du véritable propriétaire de la voiture. Tous deux réalisent alors qu’ils conduisent, à quelques détails près, exactement le même véhicule. Le véritable propriétaire s’est rendu compte de l’erreur en se rendant à la voiture de Rajesh, qui contenait un papier avec son numéro de téléphone dessus. « J’ai été surpris de constater que j’ai pu conduire la voiture de quelqu’un d’autre, par erreur, pendant une heure et demie alors qu’il avait sa voiture entre les mains », déclare ce dernier.

Rajesh a ensuite tenté de contacter Tesla pour mettre au clair cette affaire. À l’heure actuelle, celui-ci n’a toujours obtenu de réponse. Difficile donc de dire s’il s’agit d’un bug de l’application ou non, qui permettrait supposément d’ouvrir les voitures similaires à la sienne. Espérons que le constructeur ne tarde à répondre à cette question ou, à défaut, à patcher cette gigantesque faille de sécurité.

