Tesla augmente à nouveau le prix de ses voitures sur fond de pénurie de semi-conducteurs

Mauvaise nouvelle pour tous ceux qui voulaient bientôt s’acheter une Tesla aux États-Unis, le fabricant a de nouveau augmenté les prix de tous ses véhicules électriques à cause de la pénurie mondiale de composants.

Depuis le début de l’année, Tesla enchaîne les augmentations de prix sur ses véhicules électriques, et la dernière en date est particulièrement significative. Aucun modèle n’a été épargné par la hausse de la grille tarifaire. Déjà l’été dernier, Tesla avait augmenté le prix de ses Model 3 et Model Y de près de 1000 dollars, et la Model S avait vu son tarif augmenter de 10 000 dollars en seulement un mois.

Ce week-end, les Tesla ont de nouveau subi une hausse des prix. En effet, Tesla a augmenté le prix de ses Model X Long Range et Model S Long Range de 5 000 dollars, qui passent donc respectivement à 104 990 dollars et 94 990 dollars. Les prix du Model Y Long Range et du Model 3 Standard Range Plus ont aussi augmenté de 2 000 dollars, pour atteindre respectivement 56 990 dollars et 43 990 dollars.

Tesla n’augmente pas ses prix en France… pour l’instant

Contrairement aux États-Unis, Tesla n’a pour l’instant pas touché aux prix de ses voitures en France, mais rien ne dit que le marché européen ne sera pas impacté à un moment ou à un autre. Le constructeur automobile est actuellement aux prises avec des pénuries d'approvisionnement et la demande pour les véhicules d’Elon Musk explose. Cela a notamment permis à Tesla d’enregistrer un bénéfice record au 3e trimestre 2021. Les augmentations de prix pourraient aider le constructeur à compenser la hausse du prix des composants, et lui permettre de rester dans le vert.

En France, Tesla pourrait augmenter le prix de ses modèles les plus onéreux, mais ne devrait pas toucher à la Tesla Model 3 Standard Plus, le véhicule le moins cher du catalogue du constructeur. En effet, positionné à 43 800 euros, il est le seul à être éligible au bonus écologique de 6000 euros, faisant baisser son prix à seulement 37 800 euros.

Augmenter le prix de départ de la Tesla Model 3 à plus de 45 000 euros ferait donc sauter le bonus écologique, et représenterait donc une hausse d’au moins 7 200 euros sur la voiture. Le gouvernement a d’ailleurs récemment voté la prolongation du bonus écologique à 6000 euros, celui-ci ne devrait diminuer de 1000 euros qu’au premier juillet 2022.