Model S : Tesla augmente de nouveau le prix de 5000$, soit 10 000$ en un mois

Tesla continue d’augmenter le prix de ses véhicules après une hausse de 5000 $ pour la Model S. Il s’agit en réalité de la deuxième augmentation en seulement quelques semaines, accompagnée de celle des Model 3 et Model Y. Elon Musk se justifie en évoquant la pénurie de composants.

Vous reprendrez bien un peu de hausse de prix. Sur le site de Tesla, la Model S s’affiche désormais à 89 9990 $, prix de départ. En France, le tarif s’élève à 99 990 €. Le changement s’est apparemment opéré dans la nuit du 3 au 5 août, sans que le constructeur ne communique sur le sujet. Non pas que ce soit une réelle surprise. Ce dernier semble en effet très enclin à augmenter le prix de ses voitures depuis quelque temps.

À y regarder de plus près, il s’agit de la deuxième augmentation de 5000 $ en l’espace d’un mois à peine. Au début de l’été, la voiture se vendait encore 79 999 $. La Model S n’est d’ailleurs pas la seule. Les prix des Model 3 et Y ont également été revus à la hausse il de cela une dizaine de jours. Du côté du constructeur, on se garde bien d’expliquer cette décision. Entre les déclarations officielles et les raisons officieuses, difficile de démêler le vrai du faux.

Pourquoi Tesla augmente sans arrêt le prix de ses voitures

Elon Musk s’est bien exprimé sur le sujet, évoquant vaguement la pénurie de composants et autres problèmes liés la pandémie de COVID-19 comme cause principale de la hausse de prix. Pourquoi pas, cette explication peut paraître plausible, à ceci près que l’on n’a pas vu le prix de la PS5 ou de l’iPhone 12 grimper en flèche ces derniers mois.

En réalité, Tesla pourrait bien profiter de la demande exceptionnelle de ses véhicules pour ajouter un peu de beurre à ses épinards. Le constructeur a déjà annoncé que la Gigafactory du Texas se concentrera d’abord sur la production de Model S à son ouverture, au grand dam des conducteurs ayant précommandé le Cybertruck.

Il n’y a qu’à voir le délai de livraison affiché pour les dernières commandes. Si vous achetez votre Model S aujourd’hui, vous ne la recevrez probablement qu’en janvier, voire février 2022. Il y a donc de quoi se montrer prudent à l’achat. D’ici quelques mois, le prix aura peut-être de nouveau baissé, comme cela a été le cas en début d’année.