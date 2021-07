Model 3 et Model Y : le prix monte encore, Tesla ne s’arrête plus

Mauvaise nouvelle, Tesla vient à nouveau d'augmenter les prix des Model 3 et Model Y, aux États-Unis en tout cas. Ces tarifs devraient être appliqués prochainement en France. Pour rappel, il s'agit de la septième hausse appliquée par Tesla sur les prix de ces deux modèles phares.

Visiblement, Tesla a la bougeotte sur ses tarifs. En effet, l'entreprise américaine vient une nouvelle fois de revoir à la hausse les prix des Tesla Model 3 et Model Y. Cela représente donc la septième augmentation pour Tesla rien que cette année. Nous avons certes eu droit à une petite réduction des prix en février 2021, mais le constructeur a vite corrigé ça en boostant les tarifs de la Model 3 et de la Model Y à deux reprises en avril, puis en mai 2021.

Mais rentrons dans le détail si vous le voulez bien. Commençons par la Model Y. Le prix du SUV de Tesla a déjà grimpé de 1000 dollars le mois dernier, et le constructeur a décidé de répéter l'opération ce vendredi 23 juillet 2021. En effet, la version Long Range Dual Motor, qui affiche 505 km d'autonomie, une vitesse maximale de 217 km/h et un 0 à 100 km/h en 5 secondes, voit son prix augmenter de 1000 dollars supplémentaires.

Sur le marché américain, il faudra désormais débourser 54 000 dollars pour acquérir une Model Y Long Range Dual Motor. Il y a encore quelques mois, la Model Y se négociait aux alentours des 50 000 dollars. Pas de changement de prix du côté de la Model Y Performance, qui reste affichée à 61 000 dollars.

La Tesla Model 3 quasiment à 50 000 dollars

Concernant la Model 3, la voiture qui domine les ventes de véhicules électriques en France, on note une augmentation uniquement sur la version Long Range Dual Motor AWD (All-Wheel Drive). Ici encore, la facture grimpe de 1000 dollars pour atteindre un total de 49 990 dollars. Les prix restent inchangés du côté de la Model 3 Standard Range Plus et de la Model 3 Performance.

Pour la Model 3 Long Range Dual Motor, on parle tout de même d'une hausse globale de 3500 dollars en seulement quelques mois. Notons d'ailleurs que le délai de livraison pour la Model 3 s'est considérablement allongé, passant de 10 à 16 semaines. Signe de certaines difficultés éprouvées par Tesla pour tenir la cadence ? C'est une possibilité.

Source : Electrek