Tesla enregistre un bénéfice record au 3e trimestre 2021 malgré la pénurie de puces

Le troisième trimestre 2021 de Tesla a dépassé les attentes puisque l’entreprise a réalisé un bénéfice sur trois mois de 1,6 milliard de dollars, soit le plus grand bénéfice jamais enregistré par l’entreprise sur cette période.

Tesla a réalisé le plus gros bénéfice net trimestriel de son histoire, a annoncé mercredi l'entreprise, propulsé par des ventes record de véhicules électriques l'été dernier. En effet, malgré un contexte de pénurie de puces informatiques et d'autres composants, Tesla avait tout de même expédié un total de 241 300 véhicules au troisième trimestre, soit 40 000 voitures de plus qu’au trimestre précédent. Le chiffre d'affaires du constructeur a augmenté de 57 % en glissement annuel, atteignant un nouveau sommet de 13,76 milliards de dollars pour le trimestre.

Grâce à ces ventes supplémentaires, Tesla aurait réalisé un bénéfice net de 1,6 milliard de dollars, battant le record précédent qui était de 1,14 milliard de dollars. Tesla a notamment réussi à accroître la rentabilité de ces véhicules. En effet, la société a déclaré que la marge brute de ses voitures est passée à près de 30 %. Cela a notamment été rendu possible grâce à ses efforts en Chine, où elle a récemment commencé à exporter des véhicules peu chers construits dans ce pays vers d'autres marchés comme l'Europe.

Tesla vend de plus en plus de voitures électriques, malgré la pénurie de composants

Jusqu'à présent cette année, Tesla a vendu environ 627 300 véhicules. Alors que nous ne sommes qu’au troisième trimestre, Tesla a tout de même réussi à battre le total des ventes de l'année dernière, soit 499 550 véhicules. Ces ventes sont portées par les Model 3 et les Model Y du constructeur américain, qui rencontrent un énorme succès partout dans le monde. On sait par exemple que Tesla vend environ 24 Model 3 par heure depuis son lancement en 2017, soit beaucoup plus que toutes les autres voitures électriques.

Les ventes devraient d’ailleurs être bientôt stimulées par l’ouverture de la nouvelle Gigafactory à Berlin, qui produira les premières Model Y européenne dès la fin de l’année. Les ventes de Tesla décollent, alors que l’industrie est actuellement gravement impactée par la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Un retour à la normale ne serait pas prévu avant 2023 selon les constructeurs automobiles.