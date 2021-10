Tesla : il faudra mettre à jour les caméras avant de profiter de la conduite entièrement autonome

Elon Musk vient de confirmer que les propriétaires de véhicules Tesla qui ont acheté le pack Conduite Entièrement Autonome (Full Self Driving) et sont équipées de l'Autopilot 2.0 devront mettre à jour leurs caméras avant d'accéder à la bêta du FSD.

Comme vous le savez peut-être, Tesla a ouvert depuis quelques semaines maintenant des phases de test public pour son système de conduite autonome, autrement appelé FSD pour Full Self Driving. Les testeurs pourront d'ailleurs publier leurs impressions (vidéos à l'appui) sur les réseaux sociaux, Tesla ayant finalement renoncé à la mise en place d'un accord de confidentialité.

En prévisions des premières bêtas du FSD, Elon Musk avait toujours promis que les véhicules produites après 2016 auraient le matériel nécessaire pour profiter de cette option et qu'il suffirait juste de télécharger les mises à jour logicielles du constructeur. En vérité, le constructeur a dû mettre à jour à plusieurs reprises les équipements de ses véhicules, à l'image du nouvel ordinateur de bord lancé en 2018 et proposé à partir de 2500 dollars.

Il faudra aussi mettre à jour les caméras pour accéder à la bêta du FSD

Au fil des années de développement du FSD, il est devenu clair que Tesla devrait revoir également l'ensemble des caméras embarquées de ces véhicules, en plus de modifications apportées à l'ordinateur de bord et à l'Autopilot Computer. Pourtant Elon Musk l'avait certifié, il suffira d'avoir l'Autopilot 2.0 et le pack FSD pour accéder à la bêta à venir du Full Self Driving.

Finalement, il n'en sera rien, comme l'a révélé le PDG de Tesla sur Twitter. Les conducteurs qui cochent ses deux conditions auront bien le droit d'accéder à la bêta du FSD, mais ils devront d'abord passer par “une mise à niveau des caméras” : “Oui, même si les premières voitures de production auront besoin d'une mise à niveau de la caméra, ainsi que de l'ordinateur FSD (tout cela est inclus dans le prix)”, précise le milliardaire sur l'oiseau bleu.

Le PDG n'a pas précisé quand cette mise à niveau sera disponible et si elle concerne les huit caméras embarquées utilisées dans le FSD. Impossible de savoir non plus si l'on parle d'une MAJ logicielle ou si les véhicules concernés devront se rendre en concession pour remplacer les caméras déclarées vétustes.

Source : Electrek