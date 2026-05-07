La mise à jour Tizen 9 des Smart TV Samsung règle de gros problèmes de l’ancienne version

Le déploiement de la mise à jour vers Tizen 9 s'intensifie, l'occasion de revenir sur des améliorations bienvenues de la nouvelle interface des Smart TV de Samsung.

Samsung a rendu disponible Tizen 9, la nouvelle version logicielle de ses Smart TV, sur de premiers modèles en fin d'année 2025. La mise à jour est déployée progressivement, et depuis récemment, de nouveaux téléviseurs sont éligibles à son installation. Puisque de nouveaux utilisateurs peuvent en profiter, il n'est pas inintéressant de refaire un point sur quelques nouveautés qui améliorent l'expérience.

Avec Tizen 9, les performances du système sont bien plus élevées, note SamMobile. La navigation devient plus fluide et plus rapide, ce qui a toujours été un défaut de l'OS de Samsung, notamment face à Android TV / Google TV. Choisir une application ou se balader dans les paramètres est bien plus confortable à présent.

Une interface modernisée et plus discrète

Autre nouveauté appréciable, Samsung TV Plus ne se lance plus automatiquement à l'ouverture du menu Paramètres ou lorsque l'on appuie sur les boutons de navigation, un comportement passablement énervant. Il faut se rendre dans Paramètres > Fonctions avancées > Options de l'écran d'accueil pour désactiver cette option, ce qui devrait soulager de nombreux utilisateurs.

Le menu Paramètres a aussi été réduit pour occuper moins d'espace d'affichage. On peut donc changer les réglages de la TV tout en continuant à regarder son contenu, qu'il s'agisse d'une émission d'une chaîne en linéaire ou d'un match de football. Auparavant, ce menu était massif et centré, il est maintenant relégué en bas à gauche, comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, capturée pour les besoins de notre test du Samsung S90F. On constate par ailleurs que le design de l'interface s'inspire plus de ce qui se fait sur le One UI des smartphones de l'entreprise.

Fini aussi la barre de contrôle du volume à une échelle disproportionnée. Elle est beaucoup moins gênante sur Tizen 9, et on en avait clairement besoin. Le nom du périphérique audio (haut-parleurs de la TV, barre de son, casque…) est toujours affiché, mais plus discrètement, tandis que le type de connexion (Bluetooth, filaire) a disparu. Certains se plaignent par contre que l'UI de Tizen OS 9 est devenue trop petite, ce qui peut arriver en fonction de la taille de l'écran et de la distance avec le canapé.