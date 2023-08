Télétravail, gaming, multimédia : pourquoi votre prochain moniteur doit être incurvé

Les écrans incurvés font de plus en plus d’adeptes. Que ce soit pour travailler ou pour se divertir, ce type de design présente bien des avantages en matière d’immersion et de confort visuel par rapport aux traditionnels écrans plats. Référence dans l’industrie des équipements informatiques, la marque MSI propose une gamme de moniteurs incurvés particulièrement intéressante.

Si vous passez beaucoup de temps devant votre écran d’ordinateur, que ce soit dans le cadre du travail, pour jouer, ou pour regarder des films et séries, il est primordial de choisir un moniteur qui offre une expérience d’affichage à la fois confortable et de qualité. Pour ce faire, nous ne pouvons que vous inviter à considérer l’achat d’un écran incurvé, une technologie qui offre bien des bénéfices, comme vous allez pouvoir le constater dans la suite de cet article.

Pourquoi opter pour un moniteur incurvé ?

Les moniteurs incurvés sont équipés d’un écran présentant une courbure, plus ou moins prononcée en fonction de l’angle choisi par le constructeur. Ils prennent la forme d’un arc de cercle, et sont mieux adaptés à nos capacités oculaires que les écrans plats. En effet, le champ de vision des êtres humains est, lui aussi, incurvé, si bien que l’on voit avec plus de netteté ce qu’il se trouve dans l’axe de notre regard.

Avec un écran plat, le contenu affiché sur les bords se trouve plus éloigné de nos yeux, en plus d’être en périphérie de notre champ de vision. Ce défaut est justement corrigé par la courbure des écrans PC incurvés. En résumé, on y voit mieux tout en se fatiguant moins les yeux. Cela peut aussi contribuer à réduire les douleurs au cou, car l’utilisateur a besoin de réaliser moins de mouvements de tête.

Un moniteur incurvé permet de renforcer le sentiment d’immersion dans un contenu, qu’il s’agisse d’un logiciel pour le travail, d’une vidéo ou d’un jeu. Les zones de l’écran entrent plus naturellement dans notre champ de vision, nous laissant plonger au cœur d’une expérience, favorisant la concentration sur le contenu affiché et atténuant les sautes de concentration causées par l’environnement. Votre productivité n’en sera que plus importante et vous pourrez travailler plus efficacement.

Le meilleur angle de vision permis par les écrans incurvés donne la sensation que le moniteur délivre des images qui sortent de l’écran. Par ailleurs, les écrans plats rencontrent des problèmes de distorsion de l’image et des couleurs au niveau des bords de la surface d’affichage, des soucis corrigés par le design incurvé. Les couleurs restent éclatantes et les effets de reflets sont largement limités sur les extrémités de l’écran si celui-ci est incurvé.

La distance plus importante des bords sur les écrans plats provoque une fatigue oculaire rapide, car les yeux sont contraints de réaliser plus d’efforts pour s’adapter et pour déplacer le regard sur toute la surface de l’écran. Des études ont prouvé que ce changement constant de la distance focale de nos yeux peut être responsable de maux de têtes ou de sécheresse oculaire. Les écrans incurvés atténuent ce phénomène, puisque le centre de l’écran est situé à une distance de nos yeux à peu près équivalente à celle des bords.

Les écrans incurvés de MSI

Le réputé fabricant MSI dispose, au sein de son catalogue, d’une famille de moniteurs incurvés au rapport qualité-prix attractif. Elle comprend les modèles PRO MP242C, PRO MP271CA et PRO MP341CQ, qui offrent tous une courbure de 1500R. Pour rappel, plus le rayon de l’arc est petit, plus la courbure est importante. Un écran 1500R offre donc une meilleure incurvation que ceux 1800R, qui dominent le marché.

Autre élément commun appréciable de ces trois références de chez MSI, le recours à la technologie VA, capable d’afficher un meilleur contraste, des scènes obscures plus détaillées, des couleurs réalistes et étant moins sujette aux fuites de lumière que les écrans IPS. Ces derniers ont pour seul avantage sur les écrans VA leurs angles de vision, mais le fait que MSI mise sur des écrans VA incurvés annule le seul petit défaut de cette technologie. Les écrans VA sont les meilleurs parmi ceux basés sur les techniques de rétroéclairage (comme les IPS ou les TN) pour obtenir une belle image en regardant un film, une série, ou pour jouer aux jeux vidéo. C’est d’ailleurs sur la VA que misent les constructeurs de téléviseurs pour leurs produits.

Les MSI PRO MP242C, PRO MP271CA et PRO MP341CQ sont tous les trois compatibles avec la fonctionnalité AMD Freesync de rafraîchissement variable, très appréciée des joueurs. Celle-ci permet de calibrer en temps réel la fréquence de l’écran au nombre d’images par seconde effectivement calculé par l’ordinateur. Ce procédé permet d’éviter les effets de déchirement ou de saute de l’image que l’on peut constater lorsque la fréquence de l’écran est différente du nombre de fps délivrés par le GPU, et améliore grandement l’expérience de jeu.

L’écran du MSI PRO MP242C mesure 23,6 pouces. Si vous êtes en quête d’une diagonale plus élevée, le PRO MP271CA atteint les 27 pouces, alors que le PRO MP341CQ monte à 34 pouces. Les deux modèles les plus petits bénéficient d’une définition Full HD pour un ratio d’écran classique de 16:9. Le PRO MP341CQ jouit quant à lui d’une définition UWQHD avec un format ultra large de 21:9, un standard particulièrement adapté au cinéma et du plus bel effet dans les jeux vidéo. Ce moniteur est aussi certifié HDR Ready.

Le pied des moniteurs est inclinable pour adapter la disposition de l’écran à ses besoins et à sa position devant le bureau. Ils sont aussi compatibles VESA pour une installation murale. Deux haut-parleurs de 2 watts chacun sont intégrés pour disposer d’une sortie audio sans enceintes externes. Vous pouvez connecter les moniteurs à votre PC via la connectique dédiée, composée d’un port HDMI 1.4b et d’une prise D-Sub (VGA) pour le modèle 23,6 pouces, d’un HDMI 1.4b et d’un DisplayPort 1.2a sur le 27 pouces, et enfin de deux HDMI 2.0b et d’un DisplayPort 1.2a sur le 34 pouces.

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix et croyez-nous : pour le télétravail, pour le visionnage de films et séries ou pour la pratique du jeu vidéo, votre expérience et votre confort vont s’améliorer avec un moniteur incurvé.

Acheter le MSI PRO MP242C 23,6″ incurvé

Acheter le MSI PRO MP271CA 27″ – incurvé – Full HD 1080p

Acheter le MSI PRO MP341CQ 34″ – incurvé – UWQHD 100 Hz

Cet article est une publication sponsorisée par MSI.