Profitez de la rentrée 2023 pour vous offrir un PC portable en promotion. Chez Amazon, le Huawei MateBook D15 est affiché à moins de 600 euros grâce à une remise de près de 150 euros. Focus sur ce nouveau bon plan !

Après le smartphone Xiaomi 12 en promo, c'est au tour d'un PC portable de faire l'objet d'une vente flash sur le site Amazon.

Pour ce début du mois de septembre (synonyme de rentrée pour certains d'entre vous), le MateBook D15 de la marque Huawei proposé dans sa version française est vendu par le géant du commerce en ligne au prix de 599,99 euros au lieu de 743,99 euros ; soit près de 20% moins cher par rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. À titre d'information, le produit est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Le Huawei MateBook D15 lié au bon plan Amazon est un PC portable équipé d'un écran FullView Display de 15,6 pouces avec un format d'image 16:9 et une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels. On retrouve aussi le processeur Intel Core i5-1155G7, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD, une batterie de 42 Wh avec charge rapide et le système d'exploitation Windows 11. Pour la connectique et la connectivité, un port USB 3.2 Gen1, deux ports USB 2.0, un port USB-C, un port HDMI, une prise 2-en-1 de 3,5 mm pour casque et microphone, la norme Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax et la technologie sans fil Bluetooth 5.1 sont de la partie.