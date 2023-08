Offres de Rentrée : découvrez 2 ordinateurs portables Microsoft à prix mini

Microsoft profite de la rentrée scolaire pour proposer des réductions exceptionnelles sur de nombreux produits. Parmi eux, on trouve le Surface Pro 9 et le Surface Laptop Go 2, disponibles respectivement avec -15% et -17% de réduction. On vous en dit plus ci-dessous.

La rentrée approche à grands pas et Microsoft vous réserve une série d’offres irrésistibles afin de vous aider à vous équiper sans vous ruiner en ce début d’année scolaire. Ainsi, en vous rendant sur la boutique de Microsoft, vous pouvez par exemple profiter des offres suivantes :

-15% sur le Surface Pro 9 à 1169€ au lieu de 1299€ (offre valable du 25 août au 17 septembre)

-17% sur le Surface Laptop Go 2 à 569€ au lieu de 669€ (offre valable du 25 août au 24 septembre)

Le Surface Pro 9, reconnu pour sa polyvalence et ses performances, comme le Surface Laptop Go 2, compact et puissant, sont deux produits phares de la gamme PC Microsoft. L’enseigne vous offre ainsi ici une occasion en or de vous équiper avec des PC de qualité pour vos besoins professionnels et personnels.

Le Surface Pro 9 : performances et polyvalence sont au rendez-vous

Découvrir l’offre chez Microsoft

Le Surface Pro 9 est bien plus qu’un simple ordinateur portable. Il s’agit d’un appareil hybride, à mi-chemin entre une tablette et un ordinateur portable, qui offre une flexibilité sans égale. Doté d’un processeur puissant et de performances de pointe, il est parfaitement adapté aux tâches les plus exigeantes, que ce soit la création de contenu, la gestion de projets ou la navigation web fluide.

Son écran PixelSense™ haute résolution de 13,5 pouces garantit une expérience visuelle époustouflante, tandis que la fonction tactile et le stylet Surface Pen ajoutent une dimension créative à vos activités. Très léger, il peut être emporté partout avec vous et vous offre de 15h30 à 19h d’autonomie (en fonction des modèles).

Le Surface Laptop Go 2 : l’équilibre parfait la légèreté et la puissance

Découvrir l’offre chez Microsoft

Le Surface Laptop Go 2 est conçu pour offrir la performance et la portabilité dans un format compact. Avec son écran PixelSense™ de 12,4 pouces, il vous offre une expérience visuelle captivante, idéale pour les tâches professionnelles et de divertissement.

Son processeur puissant garantit une performance fluide, tandis que sa batterie longue durée vous permet de travailler toute la journée sans vous soucier de la recharge. Clairement conçu pour vous accompagner partout où vous allez, il ne pèse que 1,127kg. C’est le Surface Laptop le plus léger proposé aujourd’hui.

Finalement, son clavier confortable et sa connectivité complète font du Surface Laptop Go 2 un choix idéal pour ceux qui recherchent un ordinateur portable puissant et compact.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Microsoft.