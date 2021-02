Télécharger ViaMichelin APK gratuit sur Android

ViaMichelin est une application mobile et un service web qui vous permet de rechercher et de calculer un itinéraire pour vos déplacements en ville et en campagne. Rapide et facile d’utilisation, le service est disponible gratuitement sur tous vos appareils mobiles ou via Internet.

GRATUIT Técharger ViaMichelin GPS Gratuit, Trafic, Itinéraire, Maps pour Android ★★★★ ★ ★ Note :(28006 votes) | Plans et navigation Version 10.14 | Développeur Michelin | Mise à jour le 26/01/2021 Configuration : 5.0 ou version ultérieure Télécharger ViaMichelin GPS Gratuit, Trafic, Itinéraire, Maps Télécharger directement l'apk

Description

ViaMichelin est ce qu’on appelle un service d’aide à la mobilité sur support numérique. Lancé en 2001 par le célèbre groupe Michelin, ce service est destiné gratuitement au grand public et aux professionnels. ViaMichelin exploite le savoir-faire du groupe dans la publication de cartes et de guides pour fournir des services de calcul d’itinéraire et de cartographie numérique sur Internet, sur mobile, sur GPS et sur stockages amovibles.

La popularité de Michelin n’est plus à présenter et le service ViaMichelin a su surfer de cette notoriété pour se faire encore et toujours plus d’adeptes. La preuve, l’application a été téléchargée plus de 5 millions de fois dans le Play Store et le site internet de ViaMichelin enregistre plus d'un million de connexions par jour.

Le service proposé par l’application est disponible sans aucun frais pour tous les appareils disposant d’un navigateur Internet ainsi que pour tous les terminaux mobiles fonctionnant sous Android ou iOS.

Quelles sont les principales fonctionnalités de ViaMichelin ?

ViaMichelin dispose de fonctionnalités nombreuses et variées accessibles facilement à l’utilisateur. L’une des fonctionnalités principales de l’application est la recherche d’adresse. En tapant votre recherche dans la barre de prospection, ViaMichelin vous affichera la localisation précise de l’endroit sur une carte détaillée. L’application vous donnera en plus l’itinéraire pour rejoindre cette destination ainsi que les lieux d’intérêts retrouvés tout le long du parcours.

Une fonctionnalité de cartographie numérique est également disponible sur ViaMichelin. Si vous voulez consulter la carte d’une ville ou le plan d’un quartier, vous pouvez utiliser le volet de navigation pour explorer l’endroit de votre choix.

Une des fonctions phares de ViaMichelin est la possibilité de calculer des itinéraires. Vous pouvez, à partir d’un lieu de départ, déterminer le chemin pour rejoindre une certaine destination. Le service vous affichera l’itinéraire sur une carte détaillée et vous donnera la liste des directions pour rejoindre votre destination. Cette feuille de route sera accompagnée de la distance, de la durée estimée de votre parcours ainsi que du coût de votre trajet en fonction du type de carburant que vous utilisez ou des péages que vous aurez à franchir.

Toujours dans cet ordre idée, ViaMichelin vous propose également une fonctionnalité de guidage vocal qui vous offre un système de navigation GPS en temps réel et qui peut même être personnalisée en affichant, par exemple, les limitations de vitesse pour chaque tronçon de route.

Grâce à sa fonctionnalité de simulation du trafic en temps réel, l'application peut vous proposer l’itinéraire le plus rapide, le plus économique ou le plus court. Ces itinéraires peuvent s'adapter à votre mode de transport (à pied, à vélo, en transports en commun ou en voiture) et il vous est même possible d’obtenir l’état du trafic en temps réel à travers un code couleur (bleu pour fluide, orange pour modéré et rouge pour dense).

Sur un tout autre registre, l’appli vous permet de recevoir des alertes communautaires. Il s’agit ici des alertes envoyées par les autres usagers de la route lorsqu’ils sont témoins d’évènements imprévus causant un dérangement du trafic. Parmi ces évènements figurent les travaux routiers, les bouchons, les accidents ou tout autre danger potentiel.

Avec ViaMichelin, vous pourrez préparer aisément votre voyage avec les guides Michelin qui énumèrent les sites touristiques à visiter. Si vous savez déjà où vous rendre, l'application vous proposera une géolocalisation des sites d'intérêts sur votre parcours. Parmi ces sites figurent les hébergements (gîtes, hôtels), les parkings, les restaurants ou les stations-service. Pour chacun de ces sites, vous aurez accès aux avis des utilisateurs qui seront d'une aide précieuse pour faire votre choix. Vous pourrez même réserver, via l'application, dans les restaurants ou les hôtels qui vous ont convaincus.

Quelles sont les nouveautés de ViaMichelin ?

Outre les diverses fonctionnalités énoncées plus haut, la dernière version de ViaMichelin propose une option dénommée “Rayon 100 km” pour l'aide à la mobilité des voyageurs en cette période de pandémie. Il s'agit en réalité d'une fonctionnalité qui vous permet de faciliter le respect des règles de déplacement post-confinement.

Ces règles ont été émises pour limiter les déplacements à 100 km autour de votre domicile afin de freiner la propagation du virus. La nouvelle fonctionnalité “Rayon 100 km” effectue donc un calcul de la distance la plus courte entre votre point de départ (votre domicile) et votre destination tout en optimisant l'ensemble des trajets.

Si pour une certaine raison vous dépasser les 100 km, l’application vous avertira et vous proposera une liste de sites touristiques classés dans le Guide Vert Michelin qui méritent d'être visités dans votre limite de déplacement. Mieux encore, ViaMichelin propose à ses utilisateurs la carte officielle en temps réel de l'activité de la pandémie par département.

ViaMichelin vous permet actuellement d'effectuer une estimation détaillée et personnalisée du coût de vos trajets. Outre les fonctionnalités de calcul du coût de carburant et des prix de péages, l'application vous permet désormais d'indiquer le type de véhicule que vous utilisez pour réaliser votre déplacement. Il vous est ainsi possible d'indiquer le modèle de votre voiture, la marque, la gamme, la motorisation, l'année de mise en circulation, etc.

En cliquant sur le bouton “Coût détaillé du trajet”, vous aurez alors accès aux informations sur les détails des prix de péages, sur la consommation de carburant en fonction des tronçons empruntés et même au prix par voyageur si vous êtes un adepte du covoiturage.

Pour pouvoir utiliser ViaMichelin, plusieurs options s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre directement sur le site internet avec votre navigateur web. Vous aurez alors accès à la carte de plus de 45 pays d'Europe, à 23 000 lieux touristiques et à 55 000 hôtels répertoriés dans le Guide Michelin. De plus, vous aurez accès au service de réservation d'hôtels qui compte plus de 100 000 établissements européens. Ce service ne nécessite aucune installation, il est donc accessible via tous les appareils mobiles ou non.

Pour obtenir l'application mobile ViaMichelin, il vous suffit de vous rendre dans l'App Store ou dans le Play Store. Sur mobile, vous pourrez alors bénéficier de l'assistant de navigation personnel en plus de la fonctionnalité de calcul d'itinéraire. Il vous faudra disposer d'un appareil fonctionnant sous Android 6.0 ou iOS 13.0 pour bénéficier pleinement de toutes les fonctionnalités proposées par ViaMichelin.

Quelles sont les meilleures alternatives à ViaMichelin ?

Mappy

Il existe plusieurs alternatives à ViaMichelin qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Parmi ces alternatives figure Mappy, le service gratuit de cartographie et de calcul d'itinéraire conçu par le RATP Smart Systems. Tout comme ViaMichelin, cette application offre un calculateur d’itinéraire qui vous permet de comparer plusieurs modes de transport en France.

Le service de cartographie couvre quant à lui 320 villes françaises et permet également la géolocalisation et la réservation des hôtels et des restaurants. Mappy est disponible sur mobile et sur navigateur Internet.

Google Maps

Google Maps arrive en seconde position des concurrents de ViaMichelin. Maps est un service de cartographie en ligne détenu et distribué par Google. Disponible sur tablette, sur smartphone ou directement sur Internet, le service vous permet de consulter des cartes numériques du monde entier.

Plusieurs vues sont disponibles sur l’application : une vue en carte classique, une vue en photographie aérienne ou en images satellites et une vue en image oblique des grandes villes mondiales. Par ailleurs, Maps vous permet d’utiliser la fonctionnalité Google Street View qui offre une navigation virtuelle à 360 degrés des endroits situés sur une voie urbaine ou rurale.

Waze

Parmi les alternatives à ViaMichelin, on pourra encore citer l’application mobile Waze. Celle-ci est un assistant d’aide à la conduite et un assistant de navigation qui exploite le positionnement satellite et la cartographie personnalisable. Waze est un produit d’une filiale de Google disponible sur Android et iOS.

Au niveau des fonctionnalités, Waze est basée sur la production participative. Autrement dit, l’application exploite les informations fournies par ses utilisateurs pour simuler l’état du trafic. Elle dispose également d’un système d’avertisseur de radars très performant conforme à la loi française depuis février 2014.

HERE WeGo

On terminera cette liste avec le logiciel de cartographie gratuit HERE WeGo. Développée par HERE Apps LLC, cet outil propose un service en ligne ainsi que des applications mobiles pour Android, iOS et Windows Phone. La version actuelle du logiciel vous permet :