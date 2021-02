TousAntiCovid pourra bientôt lire les QR Code des restaurants et salle de sport

A en croire une info TF1/LCI le gouvernement est bien en train d'ajouter la lecture des QR Codes des restaurants et salles de sport dans TousAntiCovid. Le dispositif aidera les établissement à informer plus efficacement leurs clients en cas de découverte de nouveaux cas. Le décret est en cours de rédaction.

Nos confrères de TF1/ LCI rapportent que le gouvernement planche sur une mise à jour de l'application TousAntiCovid spécialement destinée aux restaurants et aux salles de sport. Certains établissement avaient déjà expérimenté des QR Codes – par exemple des restaurants pour éviter de distribuer des menus physiques qui pourraient propager le coronavirus. Dans certains cas ces QR Codes servent aussi à enregistrer les données des clients afin de pouvoir les recontacter rapidement en cas de découverte d'un cas contact.

Or, pour l'heure, ces initiatives manquent d'unité. C'est pourquoi l'application TousAntiCovid disponible sur iOS et Android, devrait bientôt leur proposer une solution de QR Codes clé en main pour faciliter leur implémentation dans les restaurants et salles de sport très lourdement impactées par les fermetures, le couvre-feu et le confinement. Grâce à leur implémentation directement dans l'application, les QR Codes n'auront simplement qu'à être scannés lors de l'arrivée du client.

Dans le cas où un cas contact serait découvert, les usagers susceptibles d'être contaminés pourront être alertés directement dans TousAntiCovid. Dans les lieux à forte affluence, il y aurait deux niveaux d'alerte. Si l'application signale une alerte orange, cela signifie que vous avez visité un établissement de plus de 100 m2 dans lequel un client s'avérait être positif au moment de votre visite. L'alerte rouge, elle, signifie que plus de deux personnes positives ont été découvertes simultanément.

En cas d'alerte orange, les usagers seront simplement invités à se faire tester. En cas d'alerte rouge, l'isolement sera obligatoire, et il faudra également se soumettre à un test. Pour l'heure, le gouvernement serait en train de rédiger un décret pour permettre cette mise à jour. A terme, ce système de QR Code pourrait, s'il s'avère efficace, être proposé à d'autres secteurs d'activité, comme la Culture.

Source : LCI