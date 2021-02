Télécharger Google Chrome APK gratuit sur Android

Chrome est un navigateur gratuit multiplateforme développé par le géant de la Silicon Valley, Google. Largement reconnue pour sa rapidité et sa simplicité d’utilisation, Chrome a su s’imposer comme le navigateur le plus populaire du web. De plus, l’application dispose d’une large panoplie de fonctionnalités intelligentes qui vous permettra de profiter pleinement d’Internet.

Qu'est ce que Google Chrome

Chrome est un navigateur simple et léger développé par Google sur la base d’un projet open source dénommé Chromium. La première version du logiciel a été dévoilée officiellement le 1er septembre 2008, soit la veille de son lancement officiel, et depuis, plusieurs versions ont été mises en ligne. Tout d’abord destiné aux systèmes d’exploitation de type Microsoft Windows, Chrome a ensuite étendu son champs d’action pour gagner désormais les appareils fonctionnant sous Linux, Mac OS, iOS ou Android.

Dès lors, Chrome a connu un succès fulgurant auprès de ses utilisateurs et l’application est même devenue le navigateur le plus populaire du web. Un rapport de StatCounter qui date de novembre 2020 a d’ailleurs estimé que l’application a détenu une part de 70 % sur le marché mondial des navigateurs pour PC et 66,12 % pour toutes les plateformes confondues.

Pourquoi utiliser Google Chrome ?

Chrome est considéré comme l’un des navigateurs les plus utilisés du moment. Bien qu’il soit composé des briques standards de consultation et d’affichage du contenu web, Chrome est également doté d’une interface utilisateur personnalisable afin d’optimiser l’ergonomie et le confort de lecture. Cette interface intègre un champ unique de saisie, l’Omnibox, qui permet la formulation de vos requêtes destinées aux moteurs de recherche ou la saisie de l’adresse des sites web que vous désirez consulter.

Par ailleurs, Chrome vous offre la possibilité d’accéder simultanément à plusieurs pages web via son système d’onglets personnalisables. Il garantit ainsi une gestion optimale des ressources mémoires pour éviter tout problème de plantage ou de ralentissement de votre ordinateur.

Au fil du temps, le navigateur s’est enrichi de fonctionnalités diverses et variées et Chrome propose désormais plusieurs options de configuration pour simplifier votre activité sur le net.

Parmi ces fonctionnalités figure la possibilité de créer et de gérer les marque-pages qui vous permettent de retrouver rapidement les sites web qui vous intéressent. Ces marque-pages pourront alors être synchronisés sur vos différents appareils (ordinateurs, smartphones, tablettes). Encore plus impressionnant, il vous est maintenant possible d’envoyer directement un onglet ouvert vers un autre de vos appareils afin d’y poursuivre la consultation. Toutefois, pour bénéficier de cette fonctionnalité, il vous sera nécessaire de vous identifier à votre compte Google personnel.

Au niveau de la sécurité, Chrome vous offre la possibilité d’être alerté lorsque vous tentez d’accéder à un site potentiellement dangereux. Pour ce faire, le navigateur entretien une liste des sites de phishing et des malwares et affiche un message d’alerte si la page en question est répertoriée comme à risque. Le navigateur vous demandera alors si vous êtes conscient du risque encouru et confirme votre accès au dit contenu si vous le désirez.

D’autre part, Chrome vous permet également d’enregistrer automatiquement vos mots de passe et vos identifiants. Si vous avez approuvé l’enregistrement de ces données, le navigateur remplira automatiquement les champs d’authentification lors des prochaines sessions. Vous n’aurez alors plus à retenir ces informations.

Toujours sur le même ordre d’idée, Chrome peut également enregistrer automatiquement vos coordonnées de paiement en ligne (numéro de carte bancaire, date d’expiration, nom du titulaire de la carte, etc.) ainsi que les diverses informations vous concernant (adresses, messagerie électronique, numéro de téléphone, etc.). Vous pourrez ainsi remplir plus rapidement les formulaires de saisie.

Pour encore plus de sécurité, Chrome met à votre disposition l’outil Safe Browsing. Celui-ci vous alerte instantanément lorsqu’il enregistre une tentative d’usurpation de vos identifiants de connexion. Une fois l’alerte reçue, vous aurez la possibilité de modifier rapidement ces identifiants et d’éviter ainsi toutes pertes de données liées à une impossibilité d’accès à vos comptes en ligne.

Si vous désirez préserver votre anonymat lors d’une session de navigation, Chrome vous permet d’activer le mode « incognito » également appelé mode de « navigation privée ». Une fois celui-ci activé, l’application cessera de stocker les informations diverses comme l’historique de recherche ou de navigation, les données des formulaires, les données des sites, les cookies, etc. jusqu’au redémarrage de l’application. Vous pourrez alors basculer à votre gré du mode incognito au mode standard.

Toutefois, si vous optez pour le mode standard, Chrome vous donnera la possibilité de gérer les certificats HTTPS/SSL. La gestion de ces types de certificats vous permettra d’autoriser ou d’interdire la connexion à certains serveurs.

Toutes ces fonctionnalités ajoutées à celles fournies par les diverses extensions (plugins) disponibles dans le catalogue de Google Chrome ont fait de celui-ci l’un des navigateurs les plus appréciés par les internautes. Par ailleurs, vous aurez la possibilité d’accéder à encore plus de services proposés par Google si vous vous connectez à votre compte Google via le navigateur Chrome.

Où peut-on télécharger Google Chrome ?

La version desktop de Chrome peut être téléchargée gratuitement sur le site officiel de Google. La détection de l’OS (Windows, Linux, Mac OS) ainsi que de sa version (32 bits ou 64 bits) se fera automatiquement et le site vous proposera directement la version à jour du logiciel.

Les versions mobiles de Chrome fonctionnant sur Android, iPhone ou iPad sont, quant à elles, directement accessibles via le Play Store ou l’App Store. La dernière version est pleinement compatible avec les systèmes d’exploitation Android 4.1 et iOS 9 ou leurs versions ultérieures.

Quelles sont les nouvelles fonctionnalités de Google Chrome ?

Parmi les nouvelles fonctionnalités proposées par Google Chrome, on retrouve l’outil « Contrôle de sécurité » qui vous permet de vérifier rapidement si votre mot de passe est assez robuste. Autrement dit, si votre mot de passe est assez complexe pour ne pas être cassé facilement. Cet outil vous avertit également si vos identifiants ont été compromis. En effet, le navigateur est désormais muni d’une icône en forme de clé, située sur l’avatar de votre profil Google, qui vous permet d’évaluer et d’améliorer la robustesse de vos mots de passe.

Par ailleurs, l’année dernière, Google a également permis aux utilisateurs d’iOS de remplir automatiquement les champs de mots de passe dans les autres applications à partir des informations stockées dans Chrome. Cette fonctionnalité qui rejoint l’authentification biométrique sur iOS devrait être prochainement généralisée sur Android.

Toujours pour renforcer la sécurité de votre navigation, la dernière version de Chrome ne vous permet plus d’effectuer le téléchargement de certains médias jugés non sécurisés. Plus précisément, le support FTP a été désactivé, ce qui empêche dorénavant le téléchargement de fichiers HTTP à partir de pages web HTTPS.

Finalement, afin de faciliter l’expérience utilisateur, Chrome autorise désormais l’accès à une gestion avancée des onglets. Vous pouvez maintenant rassembler plusieurs onglets ouverts dans un même groupe. Vous pouvez renommer les groupes d’onglets, vous pouvez les réduire et les développer à votre guise et vous pouvez même effectuer une recherche dans tous les onglets via une fenêtre pop-up.

Quelles sont les meilleures alternatives à Google Chrome ?

Microsoft Edge

Plusieurs alternatives à Google Chrome sont disponibles gratuitement sur la toile. Parmi elles figurent Edge, le navigateur web conçu par Microsoft pour remplacer Internet Explorer. Initialement intégré à Windows 10, Edge est désormais disponible sur Mac OS, iOS ou Android et peut donc tourner universellement sur PC, tablette ou smartphone. Microsoft Edge dispose d’un ensemble de fonctionnalités qui confèrent au navigateur plus de performance et de rapidité que son ainée. Parmi les avantages de Edge, on pourra citer l’intégration de l’assistant personnel intelligent Cortana dans le navigateur ou la prise en charge future de la 3D avec Microsoft HoloLens.

Mozilla Firefox

Firefox, le célèbre navigateur web de Mozilla Foundation demeure également un concurrent sérieux de Chrome. Mozilla Firefox a été développé suivant une démarche open source et bénéficie donc du soutien de milliers de contributeurs volontaires. Tout comme Chrome, Firefox est gratuit, multiplateforme et offre une large gamme de fonctionnalités avancées. On pourra citer par exemple la géolocalisation intégrée, la présence de filtre anti-hameçonnage ou la possibilité de réorganiser les onglets lors de la navigation.

Safari

Safari, le browser signé Apple a également son mot à dire. Destiné initialement pour Mac et iOS, ce navigateur se positionne comme le premier concurrent direct de Chrome juste devant Edge et Firefox. Sa version 14, la dernière en date, offre de multiples fonctionnalités dont la possibilité d’obtenir des rapports mensuels de confidentialité sur les trackers bloqués par le navigateur. Ce dernier permet également d’afficher les informations sur un site web ou d’activer ou de désactiver des extensions pour un site en particulier.

Qwant

Finalement, on ne saurait compléter cette liste sans citer Qwant, le moteur de recherche français compatible à tous les navigateurs. Comme son slogan l’indique, Qwant met un point d’honneur à respecter la vie privée de ses utilisateurs. De ce fait, le service n’exploite ni vos historiques de recherche ni vos données personnelles à des fins commerciales. Mieux encore, l’algorithme de classement des résultats de recherche fournis par Qwant est totalement neutre et impartial. Autrement dit, la plateforme ne vous proposera jamais des annonces ciblées en fonction de vos recherches antérieures. Cela représente un réel avantage pour ses utilisateurs.