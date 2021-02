Télécharger Mappy APK gratuit sur Android

Mappy est un service français de cartographie numérique qui propose un outil de calcul d’itinéraire pour planifier vos déplacements dans les zones urbaines ou rurales. L’application est accessible gratuitement en ligne depuis n’importe quel navigateur internet ou via une application mobile fonctionnant sous Android ou iOS.

Note :(20829 votes) | Mise à jour le 19/02/2021

Qu'est ce que Mappy

Mappy est un outil de cartographie en ligne spécialement conçu pour faciliter vos déplacements sur les routes françaises et européennes. Le service est vieux d’une trentaine d’années, car l’outil a vu le jour en 1987 à l’initiative d’une filiale de France Télécom. Mappy, de son nom d’origine iTi, était alors un des pionniers dans l’offre de services de recherche de plans, de cartes et d’itinéraires en France.

Racheté en 2020 par le groupe RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens) et intégré à sa filiale RATP Smart Systems, Mappy est devenu une référence absolue dans son secteur d’activité et couvre actuellement 46 pays d’Europe.

Selon certains indicateurs fournis par la firme, Mappy enregistre plus de 14 millions de visiteurs uniques par mois. De plus, en 2018, ses plateformes mobiles et web ont constaté un trafic de plus de 340 millions de visites avec près de 4 milliards d’itinéraires calculés. L’application est sans doute l’un des meilleurs outils actuellement disponibles en ligne.

Le service proposé par Mappy est gratuit sur internet et sur tous les appareils mobiles, smartphones ou tablettes, fonctionnant avec les systèmes d’exploitation Android ou iOS.

Quelles sont les fonctionnalités de base de Mappy ?

Mappy vous propose une multitude de fonctionnalités pour préparer au mieux vos déplacements. Ces différents outils s’articulent cependant autour de trois services principaux : le calcul d’itinéraire, le guidage GPS et la cartographie en ligne.

Le calcul d’itinéraire

Si vous désirez préparer un trajet pour un déplacement en France, en Europe ou à l’international, sachez que vous pouvez utiliser le calculateur d’itinéraire de Mappy. Une fois que vous avez renseigné votre destination, l’outil vous proposera plusieurs itinéraires que vous pouvez visualiser et personnaliser en fonction de vos besoins.

Vous aurez alors le choix entre quatre types d’itinéraires : le trajet le plus court, le plus rapide, le moins cher (sans péage) et le plus direct. Par ailleurs, vous pouvez également spécifier le moyen de transport (voiture, taxi, marche, etc.) que vous emprunterez.

Lors du calcul de votre itinéraire, Mappy prend automatiquement en compte l’évolution en temps réel du trafic sur votre parcours. Vous serez ainsi alerté sur la présence de bouchons, de ralentissements, de zones de dangers ainsi que des limitations de vitesse sur les différents tronçons de votre route.

L’application peut même vous donner des propositions de déplacement sur la base de l’historique des 5 dernières années.

Le guidage GPS

Si vous utilisez l’application mobile de Mappy, vous aurez accès à l’assistant de navigation qui vous dirigera vocalement le long de votre parcours. Le système fonctionne de façon similaire aux GPS. Par contre, si vous planifiez votre itinéraire sur le site web de la plateforme, celle-ci vous permettra d’imprimer votre plan de trajet. Vous aurez alors une sorte de feuille de route en votre possession.

La cartographie en ligne

La fonctionnalité de cartographie en ligne proposée par le service vous permet d’effectuer une recherche précise sur la carte. L’application vous autorise par exemple à rechercher une adresse, un magasin, un hôtel ou un restaurant. Elle vous permet même d’effectuer une réservation dans les établissements de votre choix.

Par ailleurs, avec Mappy, vous pouvez également géolocaliser une marchandise particulière dans une zone bien déterminée de la carte. Il peut s’agir d’une boulangerie, d’un fleuriste, d’une station essence ou même d’un revendeur d’accessoires pour auto.

La carte proposée utilise deux modes d’affichage : un mode à 2D et à 3 dimensions. Ce dernier vous offre une vue à 360 degrés de près de 320 communes en France. Pour accéder à cette vue immersive, il vous suffit de déplacer sur la carte l’icône d’un petit bonhomme et vous obtiendrez un aperçu réel de l’endroit que vous désirez visiter, comme si vous étiez sur place.

La comparaison des modes de transport

Mappy vous autorise également la comparaison de 12 modes de transport différents lorsque vous désirez planifier votre trajet quotidien ou votre itinéraire pour les vacances. Si vous recherchez le trajet le plus rapide, l’application vous permet de simuler et de comparer la durée de votre trajet lorsque vous optez par exemple pour le vélo, la voiture, la moto, le taxi, les transports en commun, l’autocar ou même l’avion.

Le calcul des frais de transport

L’un des atouts de Mappy, comparé à ses concurrents, est qu’elle vous permet d’effectuer une estimation précise du coût de votre déplacement. Pour calculer ce coût, l’outil prend en compte le prix et le type de carburant que vous utilisez, le type de votre véhicule ainsi que le type d’itinéraire choisi (plus court, plus direct, moins cher ou plus rapide).

Quelles sont les nouveautés de Mappy ?

Le calcul de votre itinéraire, en prenant en compte les divers modes de transports en commun, figure parmi les nouveautés proposées par Mappy. À travers un partenariat avec la RATP, l’application « Mappy City » vous permet désormais d’accéder à toutes les informations sur les stations et les horaires de passage des différents moyens de transport du réseau.

Vous aurez de plus accès à la géolocalisation des stations Vélib’ ainsi que la disponibilité de celles-ci. Depuis 2018, Mappy City intègre également le service de scooters en libre-service, Cityscoot, dans le calcul d’itinéraire. Il s’agit d’une flotte de 1 500 scooters disponible gratuitement dans le grand Paris.

Par ailleurs, l’application Mappy City vous autorise à signaler toutes les perturbations dont vous êtes témoin. Ces perturbations peuvent concerner par exemple l’arrêt d’un bus pour cause d’accident ou la surcharge d’une rame de métro. Plus insolite encore, vous pouvez notifier la communauté sur tout événement qui vous semble intéressant comme la présence d’un spectacle de rue par exemple.

Face au contexte lié au Coronavirus, Mappy a mis en place un outil qui vous permet de rester informé sur les mesures appliquées (couvre-feu, niveau d’alerte, fermeture des commerces, etc.) dans chaque ville française. L’application offre en plus une fonctionnalité dénommée « Calcul Rayon 20 km » qui vous aide à visualiser sur une carte votre limitation de déplacement.

Pour bénéficier des fonctionnalités proposées par Mappy, vous avez le choix entre l’utilisation du service directement sur internet ou le téléchargement de l’application mobile.

Si vous optez pour la version internet, il ne vous sera demandé aucune installation. L’outil est directement accessible à travers votre navigateur web et il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Mappy pour l’utiliser.

Vous pouvez obtenir l’application Mappy pour Android en le téléchargeant directement dans le Play Store. Votre appareil devra alors fonctionner sous Android 2.3 ou une version ultérieure.

Pour les appareils de la marque Apple (iPad, iPhone), l’application Mappy pour iOS est disponible dans l’App Store. La configuration minimale requise pour le système d’exploitation est iOS 12.0 ou une version plus récente.

Quelles sont les alternatives à Mappy ?

Google Maps

Il existe plusieurs alternatives gratuites à Mappy que l’on peut retrouver sur internet. L’une d’entre elles, est Google Maps, le service de cartographie en ligne du géant américain Google. Tout comme Mappy, Google Maps vous offre la possibilité de consulter des cartes numériques de divers endroits du globe. La consultation peut être effectuée en vue classique, en image satellite ou en images obliques. Maps offre également un outil de calcul d’itinéraire ainsi qu’un assistant de navigation.

De plus, avec la fonctionnalité Google Street View, le service de Google permet, tout comme dans la vue immersive de Mappy, d’obtenir un rendu 3D de l’endroit qui vous intéresse. L’application Maps est disponible gratuitement sur internet et sur les appareils mobiles Android et iOS.

ViaMichelin

Le service d’aide à la mobilité ViaMichelin se positionne comme le concurrent direct de Mappy sur le marché français. Riche de l’expérience du Groupe Michelin dans la publication de cartes, ViaMichelin est spécialisée dans la cartographie numérique sur internet et sur mobile. L’application propose également un calculateur d’itinéraire avec affichage détaillé ainsi qu’un simulateur de trafic en temps réel.

Par ailleurs, ViaMichelin permet de bénéficier gratuitement des guides Michelin lors de la planification de vos déplacements de vacances. Le service proposé par l’outil est accessible sans frais sur le site officiel et l’application mobile est téléchargeable à partir de l’App Store ou du Play Store.

Waze

Cette liste sera complétée avec l’application mobile Waze. Il s’agit d’un assistant d’aide à la conduite et à la navigation développé par une filiale de Google. Disponible gratuitement pour Android et iOS, Waze propose une fonctionnalité de navigation par satellite couplée à une cartographie personnalisable.

La logique de l’application repose sur le principe de la production participative. Autrement dit, Waze exploite les données fournies par sa communauté d’utilisateurs pour simuler l’évolution du trafic routier afin de vous proposer l’itinéraire le plus approprié.