Télécharger HERE WeGo APK gratuit sur Android

HERE WeGo est une application mobile gratuite qui vous permet de calculer un itinéraire pour vos déplacements, de consulter des cartes numériques et d’obtenir des informations sur le trafic routier. Facile à utiliser, cet outil vous propose plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles sur vos tablettes et smartphones.

Qu'est ce que HERE WeGo

HERE WeGo est un logiciel gratuit de cartographie numérique ainsi qu’un assistant d’aide à la navigation et à la conduite qui couvre environ 1 300 villes dans le monde. L’application vous permet de bénéficier d’une navigation avec guidage vocal dans plus de 100 pays. Il vous est même possible de télécharger les cartes de plus de 180 pays pour une consultation hors-ligne. L’utilisation du mode GPS de HERE WeGo est totalement gratuite et ne nécessite pas de connexion internet.

L’outil, créé à l’origine par Nokia sous la dénomination HERE Maps, était alors destiné aux appareils fonctionnant sous Windows Phone. La plateforme, également disponible sous la forme d’un service en ligne, a été rendue gratuite en janvier 2010. Dès lors, on a enregistré plus de 1,4 millions de téléchargements en deux semaines, soit un téléchargement par seconde.

À partir de 2014, la version mobile de HERE Maps, HERE WeGo, a vu le jour. Les fonctionnalités complètes de l’outil sont alors disponibles gratuitement sur les ablettes et smartphones fonctionnant avec les systèmes d’exploitation Android ou iOS.

Pourquoi utiliser HERE WeGo ?

HERE WeGo dispose de fonctionnalités nombreuses et variées. Certaines de ces fonctions nécessitent une connexion internet et d’autres sont accessibles en mode hors-ligne lorsque vous avez téléchargé une carte. Plusieurs autres outils sont également disponibles lorsque vous créez un compte, en voici les principales.

Assistant de navigation

L’assistance à la navigation proposée par HERE WeGo est disponible avec ou sans une connexion internet. Cette fonctionnalité, dont le fonctionnement est similaire à celui d’un GPS routier, vous permet d’obtenir l’itinéraire de votre trajet ainsi que la distance de celui-ci lorsque vous saisissez l’adresse de destination dans l’application. Vous serez même informé sur les limitations de vitesse pour chaque tronçon de route et sur les conditions météorologiques.

Si vous ne disposez pas de l’adresse exacte, vous pouvez indiquer au logiciel la localisation approximative du lieu à travers un repère sur la carte. L’outil calculera alors les informations nécessaires qu’il vous faudra connaitre pour rejoindre votre destination.

Pour vous aider à vous orienter, HERE WeGo dispose d’une bibliothèque d’environ 4 000 voix pour le guidage vocal. Il vous est même possible d’utiliser votre propre voix ou d’avoir recours à la commande vocale avec la nouvelle fonctionnalité « Own Voice ».

Transports en commun

HERE WeGo vous permet d’accéder aux données concernant les transports en commun, les circuits pédestres et la circulation à bicyclette. Ces données concernent principalement les tracés des bus, des trams, des métros et des trains ainsi qu’aux arrêts et horaires de passage pour plus de 200 villes à travers le monde.

En plus de ces données, vous aurez accès à diverses informations comme la distance de votre trajet ou l’aide à la navigation. La prise en compte des routes que vous pouvez emprunter à pied ou avec votre vélo est également proposée. HERE WeGo vous guidera à chaque étape pour vous mener de votre point de départ à votre destination.

Trafic en temps réel

La fonctionnalité de trafic en temps réel de HERE WeGo a été ajoutée en mars 2017. Cet outil est disponible dans 63 pays et vous donne accès aux diverses informations concernant les conditions du trafic sur un axe particulier. Vous serez ainsi averti sur la présence d’embouteillages, d’accidents, de travaux, de zones dangereuses ou de tout autre incident routier susceptibles de perturber la circulation.

Pour chacun de vos trajets, vous serez informé de la durée, du coût et de la meilleure manière de rejoindre votre destination en fonction de l’état du trafic. Cette fonctionnalité vous permet même de connaitre les endroits où vous pouvez garer votre véhicule.

Cartes hors-ligne

L’une des particularités de HERE WeGo est qu’il vous permet de télécharger des cartes de différents pays ou régions afin de les utiliser lorsque vous n’avez pas accès à internet. HERE WeGo met actuellement à votre disposition les cartes de plus de 180 pays dans le monde.

Une fois ces cartes stockées sur votre périphérique mobile, vous aurez accès à la géolocalisation hors connexion et à l’utilisation du mode GPS routier. Il vous sera même possible de consulter les détails étage par étage de certains grands lieux d’intérêts comme les centres commerciaux ou les aéroports.

Partage d’informations

HERE WeGo vous permet de partager des données comme des lieux ou des positions sous la forme de « Collections » personnelles. Il est toutefois impossible d’enregistrer vos destinations sur la carte lorsque vous êtes en mode hors-ligne.

Vous aurez également accès aux contenus (images, descriptions, commentaires, lieux d’intérêts à proximité) et avis des autres utilisateurs via des sites tels que ViaMichelin ou TripAdvisor. Vous pouvez même partager votre position sur vos réseaux sociaux préférés ou la transmettre à vos proches via SMS.

Quelles sont les nouveautés de HERE WeGo ?

Les nouvelles fonctionnalités apportées à la dernière mise à jour de HERE WeGo concernent principalement l’amélioration de l’expérience utilisateur.

La version bêta de l’application propose désormais un nouveau design. Chaque pixel a été repensé et la navigation a été rendue plus simple. Par ailleurs, il vous est maintenant permis d’ajouter l’emplacement de vos lieux préférés sur la carte. Cela peut concerner votre café préféré, votre parc favori ou tout simplement les points d’intérêts que vous avez repérés durant votre trajet quotidien.

La carte des transports en commun a également été enrichie. Ainsi, la dernière mise à jour de l’application prend non seulement les transports urbains, mais également les connexions intervilles et interpays.

Plus pratique encore, si vous ne vous rappelez plus où vous avez garé votre voiture, HERE WeGo vous permet de l’enregistrer dans l’application. L’outil propose même la liste des emplacements qui proposent des services de stationnement.

Si vous recherchez une station-service ou une borne électrique pour refaire le plein, l’application affiche désormais toutes les stations et les bornes disponibles dans votre pays. Les informations en temps réel concernant le prix des carburants sont également disponibles.

Pour obtenir l’application mobile HERE WeGo, il vous sera nécessaire de vous rendre sur les plateformes de téléchargement correspondant à votre système d’exploitation mobile (OS).

Ainsi, si vous utilisez un appareil fonctionnant sous Android, HERE WeGo est disponible en téléchargement gratuit dans le Play Store. Il vous faudra toutefois vous assurer que vous disposez de la version 5.0 de l’OS ou d’une version ultérieure.

Pour les utilisateurs des appareils mobiles de la marque Apple (iPhone, iPad), rendez-vous dans l’App Store. La dernière version de HERE WeGo peut être téléchargée gratuitement, toutefois, vos appareils devront fonctionner au moins avec iOS 12.0 ou plus.

Quelles sont les alternatives à HERE WeGo ?

MAPS.ME

Maps.me fait actuellement partie des meilleures applications gratuites de navigation. Disponible sur vos appareils Android et iOS, cet outil vous permet la consultation de carte et la navigation en mode hors connexion. Tout comme HERE WeGo, Maps.me prend en charge la possibilité d’enregistrer des trajets, de marquer des lieux favoris et de partager une localisation avec vos proches.

Maps.me propose des fonctionnalités de calcul d’itinéraire et de navigation pour vos déplacements en voiture, à pieds ou en vélo partout dans le monde. L’outil intègre également des guides de voyage dans plus de 100 pays et plus de 600 villes que vous pouvez télécharger et stocker sur votre appareil.

OpenStreetMap

OpenStreetMap (OSM) est un projet collaboratif qui propose une base de données géographique de toute la planète. Toutes les informations (traces GPS, imagerie satellitaire, images aériennes) accessibles dans OSM sont gratuites. Le service est accessible gratuitement en ligne à partir de tous les appareils disposant d’un navigateur internet.

Parmi les fonctionnalités principales de OSM, on retrouve la consultation de carte, la planification d’itinéraire ou la création de cartes personnalisées contenant vos lieux favoris. L’outil propose également la possibilité de télécharger des données brutes afin de créer votre propre carte. Plusieurs applications offrant des fonctionnalités de GPS routier et d’aide à la navigation exploitent les cartes fournies par OSM.

OSMAnd

OSMAnd est une application de cartographie et de navigation disponible sur Android et iOS. Tout comme HERE WeGo, OSMAnd propose des fonctionnalités de navigation avec et sans connexion, de visualisation de cartes, d’utilisation de données OSM et de contribution directe à partir des signalements des utilisateurs.

L’application OSMAnd est disponible en version gratuite ou payante et exploite les cartes fournies par OpenStreetMap. Ces cartes peuvent être stockées sur votre appareil pour une consultation hors connexion, mais la version gratuite limite le nombre de téléchargements à 7 cartes. Vous aurez accès aux fonctionnalités de routage et de GPS à partir des cartes que vous avez enregistrées sur votre appareil.