L’IA s’invite désormais dans votre TV avec cette nouvelle application pour téléviseurs Samsung

Samsung et Perplexity ont annoncé un nouveau partenariat sous la forme d'une application : Perplexity TV, disponible sur les téléviseurs sud-coréens. Cette dernière est un véritable assistant IA avec lequel il est possible d'interagir par commande vocale ou clavier numérique. Une première dans l'industrie. Cerise sur le gâteau : les utilisateurs ont droit à un d'abonnement gratuit à la version Pro.

C'est une petite révolution qui est en train de se dérouler sur les téléviseurs de Samsung. Le constructeur sud-coréen vient d'annoncer un nouveau partenariat avec Perplexity. Il est probable que vous n'ayez encore jamais entendu ce nom, car ce dernier est encore relativement peu populaire en France. Pour faire simple, Perplexity est un moteur de recherche boosté à l'IA, venant directement concurrencer ChatGPT ou encore Gemini, dans le simple fait qu'il s'aide de l'IA pour affiner ses résultats de recherche.

Or, la croissance de Perplexity est exponentielle depuis quelques mois. Il y a quelques semaines, la marque a lancé son propre navigateur web, coupant ainsi l'herbe sous le pied d'OpenAI, qui vient à peine de lancer le sien. Et celle-ci ne compte pas s'arrêter. Ce nouveau partenariat avec Samsung donc, a un but précis : s'attaquer frontalement au marché des Smart TV. Comment ? À l'aide d'une application exclusive, baptisée Perplexity TV.

Perplexity amène l'intelligence artificielle sur votre TV

Concrètement, cette application permet à ses utilisateurs de s'adresser directement à leur téléviseur pour lui poser une question. Que ce soit par commande vocal ou par le biais d'un clavier virtuel, l'application pourra répondre à tous vos besoins : planifier un voyage, vous conseiller une nouvelle série, vous trouver une bonne recette à essayer, bref, tout ce qu'une IA du type de ChatGPT est capable de faire. À la différence près que tout se passera sur votre TV.

Pour l'heure, Perplexity TV se trouve donc exclusivement sur les Samsung TV. Autant dire qu'il va probablement remplacer Vision AI Companion, le propre chatbot de la firme coréenne disponible sur ses téléviseurs. L'application est déjà disponible sur tous les modèles sortis en 2025. Pour les modèles plus anciens, de 2023 et 2024, il faudra attendre une mise à jour qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Et le cadeau bonus : tous les utilisateurs bénéficieront d'un an d'abonnement gratuit à Perplexity Pro.