Nintendo Switch 2 : comment suivre le lancement de la console, vivez avec nous en direct l’annonce la plus attendue de l’année

Chose promise, chose due. Nintendo va enfin nous en dire plus sur la Switch 2 lors d'une nouvelle conférence Nintendo Direct ce 2 avril 2025. Ici, on vous explique comment suivre toutes les annonces du constructeur.

Souvenez-vous, le 16 janvier dernier, Nintendo a dévoilé la Switch 2 à la surprise générale. A travers une trop courte vidéo, le constructeur a rapidement présenté certaines nouveautés apportées sur la console. L'occasion pour les fans et la presse de confirmer certains éléments avancés par d'innombrables rumeurs.

On pense par exemple aux Joy-Con magnétiques, à l'écran plus grand, à la nouvelle béquille à l'arrière, ou encore à la rétrocompatibilité quasi-complète avec le catalogue Switch. Malheureusement, on devait se contenter de ces quelques informations. Pour en apprendre plus sur le prix, les caractéristiques techniques, la date de sortie ou les jeux au lancement, Nintendo nous a donné rendez-vous pour une nouvelle conférence Nintendo Direct ce mardi 2 avril 2025. Vous l'aurez compris, l'attente est donc bientôt terminée.

Comment suivre le Nintendo Direct de la Switch 2 ?

Chose promise, chose due donc. Nintendo vient bien de confirmer la tenue de l'évènement. Plus précisément, la conférence aura donc lieu ce mardi 2 avril 2025 à partir de 15h, heure française, sur son site officiel.

Bien entendu, on vous invite à suivre avec nous cette présentation tant attendue directement dans cet article. Vous y trouverez bien entendu un lien vers la vidéo de la conférence (disponible ci-dessous), mais surtout nous mettrons à jour en temps réel le contenu du papier. De cette manière, vous pourrez voir en un coup d'oeil toutes les annonces phares de BigN sur sa future console. Et si vous préférez plutôt scruter les réseaux sociaux, sachez que nous allons retranscrire également la conférence sur le compte X officiel de Phonandroid.

Que peut-on attendre la conférence ?

Comme dit plus haut, cette conférence va surtout être l'occasion pour Nintendo de livrer une “véritable” présentation de sa machine. Sans l'ombre d'un doute, le constructeur devrait en profiter pour revenir sur les fonctionnalités inédites introduites sur la Switch 2, comme le fameux bouton C ou encore le mode Souris des Joy-Con.

On espère également avoir un peu plus d'informations sur la fiche technique de la console, même il ne faut pas s'attendre non plus à ce que BigN rentre dans des détails techniques très pointus. Contrairement à Sony qui a pris l'habitude avec la PS5 et la PS5 Pro de diffuser des conférences centrées exclusivement sur les avancées techniques et technologiques, ce n'est pas vraiment dans les coutumes de Nintendo.

Sauf mauvaise surprise, on devrait en revanche enfin avoir une date de sortie (ou au moins une fenêtre) et peut-être le prix de la console pour le marché américain (en dollars donc). De quoi nous donner une idée un peu plus précise de la politique tarifaire envisagée pour la Switch 2. Et puis forcément, qui dit console dit jeux. Par extension, on devrait également avoir un aperçu des titres prévus au lancement, à l'instar de Mario Kart 9, Metroid Prime 4 ou d'éventuelles versions “next-gen” de Zelda Breath of The Wild et Tears of The Kingdom.