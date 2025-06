Les smartphones, Android comme iPhone, peuvent officiellement être connectés à la Nintendo Switch 2 pour servir de webcam haute définition. De quoi profiter d'une qualité d'image nettement supérieure dans GameChat – en plus de vous éviter l'achat d'un accessoire officiel. Il faut toutefois se munir d'adaptateurs, car oui, ça ne se fait pas sans fil.

C'est plutôt une bonne surprise, après la douche froide. En présentant la Switch 2, Nintendo a en effet dévoilé de nouvelles fonctionnalités – dont GameChat qui permet de jouer à plusieurs. Le tout avec retransmission vidéo de vos réactions. Or, utiliser cette dernière option implique l'achat d'un accessoire supplémentaire : une “Caméra” (c'est son nom officiel) à 59,99 €… capable d'atteindre une définition “ébouriffante” de 1080p.

De quoi alourdir l'investissement déjà assez important des joueurs, mais heureusement Nintendo gardait sous le coude une bonne nouvelle. En effet, l'accessoire, connecté en USB-C, peut être substitué par pratiquement n'importe quelle autre périphérique vidéo générique utilisant le même type de connecteur. Sollicité sur la question par les internautes, la marque a plus tard confirmé que le flux vidéo en provenance d'un smartphone Android ou d'un iPhone peut officiellement remplacer l'accessoire.

Comment utiliser son smartphone comme webcam dans GameChat sur la Nintendo Switch 2

De quoi, en plus de faire des économies, transmettre une image de nettement meilleure qualité – en tirant parti de capteurs plus haut de gamme. Le youtubeur Niles Mitchell de la chaîne youtube Will It Work explique en vidéo comment connecter son smartphone Android ou iPhone à la Switch 2 pour l'utiliser à la place de la webcam officielle.

Hélas, cela garde un peu un côté “bricolage”. Le fil est obligatoire, vous l'aurez compris. Mais en prime il vous faudra deux adaptateurs : un convertisseur HDMI vers USB-C, ainsi qu'un câble USB-C de capture HDMI. Le youtubeur conseille également d'installer une application qui permette d'afficher l'image des capteurs, sans divers éléments d'interface et autres boutons qui se retrouveront autrement dans l'image que verront les autres joueurs.

La suite est relativement simple : connectez le câble de capture HDMI à l'iPhone, puis ce dernier au convertisseur HDMI vers USB-C – lui même connecté à la Nintendo Switch 2. Cette petite guirlande d'adaptateurs sera détectée comme s'il s'agissait d'une webcam classique. Il suffit donc après cela d'ouvrir l'application permettant d'afficher l'image en plein écran sur votre iPhone, puis de lancer votre partie.

On note au passage qu'on peut utiliser n'importe quelle source vidéo via cette méthode, comme par exemple celui d'un ordinateur. De quoi craindre, au demeurant, des abus qui pourraient conduire Nintendo à limiter cette fonctionnalité à plus ou moins court terme…