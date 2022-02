Surfshark VPN : découvrez cette nouvelle offre d’abonnement à petit prix

Surfshark VPN offre en ce moment un an d'abonnement gratuit pour toute souscription à son forfait de 12 mois. Grâce à cette promo de folie, le prix mensuel vous revient à seulement 2,20 €. En somme, vous profitez d'une réduction non négligeable de 81%.

PROFITER DE CE BON PLAN SURFSHARK

Les fournisseurs VPN se livrent une guerre sans merci pour attirer le maximum d'abonnées. À l'instar des forfaits mobiles, nous voyons des offres s'enchaîner pour le plus grand bonheur de ceux qui cherchent à souscrire à un VPN pas cher. À l'instar de NordVPN, ExpressVPN ou encore Cyberghost, Surfshark propose aussi une offre promotionnelle qui vous de profiter de son service VPN pour une fraction du prix habituel.

Grâce à l'offre en cours, vous pouvez souscrire à 2 ans d'abonnement au prix d'un an. Pour faire court, vous payez 52,56 € pour 24 mois, ce qui revient à 2,20 € par mois. Après les deux premières années, l'abonnement remonte à 52,56 € pour un an de service. En d'autres termes, Surfshark offre 12 mois pour toute nouvelle souscription à son abonnement annuel.

Surfshark : 81% de réduction et un an d'abonnement offert

Quand on sait que le tarif mensuel de Surfshark est de 11,34 €, vous bénéficiez globalement d'une réduction de 81%. À 2,20 € par mois, c'est un prix très raisonnable pour profiter d'un VPN de qualité qui figure d'ailleurs dans notre sélection des meilleurs VPN du moment. Cette solution offre un chiffrement de premier plan (AES-256) et utilise les protocoles IKEv2/IPsec et OpenVPN au choix.

Surfshark est aussi compatible avec la fonctionnalité Kill Switch qui est un atout important pour les VPN, tout comme la garantie no-log. Et si vous voulez savoir l'autre atout qui en fait l'un des VPN les plus prisés du marché, sachez que Surfshark n'impose aucune limite quant au nombre d'appareils sur lesquels vous pouvez l'utiliser en simultanée.

PROFITER DE CE BON PLAN SURFSHARK

Vous pouvez donc surfer en toute sécurité sur autant d'ordinateurs, de smartphones / tablettes ou tout autre appareil compatible que vous voulez. C'est aussi une condition qui vous permet de partager votre abonnement avec vos proches. Enfin, précisons que Surfshark dispose de plus de 3000 serveurs dans 65 pays.