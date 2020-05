Surface Duo : Microsoft dévoile enfin les caractéristiques techniques

Le Surface Duo se dévoile davantage. Microsoft vient de révéler plusieurs détails sur la fiche technique de son futur smartphone à double-écran. On apprend que l’appareil embarque un Soc Snapdragon 855, accompagné de 6 Go de RAM. La capacité de la batterie paraît inquiétante, avec seulement 3460 mAh.

Le Surface Duo se fait décidément très discret. La dernière information à son sujet remonte au début avril 2020. Le directeur des produits de Microsoft Panos Panay dévoilait alors la première photo prise avec le Surface Duo. L’occasion d’apercevoir les performances photo de l’appareil. En en ce samedi 16 mai, nos confrères du site Windows Central révèlent de nouveaux détails sur la fiche technique du prochain bébé de la firme de Redmond.

Selon leurs informations, le Surface Duo sera équipé de deux écrans AMOLED identiques de 5,6 pouces , en définition 1800 x 1350 pixels. Le smartphone aux allures de tablette fonctionnera sous Android 10, avec une migration vers Android 11 prévue peu de temps après le lancement. En outre, la prise en charge du S-Pen est en cours de développement.

À lire également : Surface Duo, Neo – les smartphones à double écran se dévoilent dans trois vidéos

Et il est où le Snapdragon 865 ?

Sous le capot, Microsoft a opté pour un processeur Snapdragon 855 signé Qualcomm. Un choix qui peut paraître étrange à l’heure où le Snapdragon 865 devient la norme dans les nouveaux smartphones haut de gamme. Selon Windows Central, Microsoft aurait finalisé la conception interne du Surface Duo bien avant l’arrivée du Snapdragon 865. De fait, le smartphone n’avait pas la place suffisante pour accueillir le tandem Soc Snapdragon 865/modem X55 5G.

Quoiqu’il en soit, le processeur sera accompagné de 6 Go de RAM. Ici encore, nous sommes loin des standards actuels. Les flagships les plus récents embarquent d'emblée 8 Go, et peuvent monter à 12 Go comme le Realme X50 Pro 5G, sans parler du Galaxy S20 Ultra avec ses 16 Go. Côté capacité de stockage, le Surface Duo profitera de 256 Go non-extensible.

À lire également : Surface Duo – découvrez « Peek », l’interface pour jeter un oeil aux notifs en entrouvrant l’écran

Une batterie un peu légère

L’appareil photo sera quant à lui composé d’un seul capteur 11 MP f/2.0 avec une taille de pixel de 1,12 µm. À noter que le capteur fera office à la fois de capteur frontal et dorsal. Un lecteur d'empreintes digitales se charge de l’authentification biométrique. Et pour ce qui est de la batterie, le Surface Duo s’appuiera sur une batterie de 3450 mAh. Ce qui semble un peu léger pour un smartphone à double écran.

Enfin, on note l’absence de NFC et de rechargement sans fil, tout comme la prise en charge de la 5G, faute de modem. Toutes les applications signées Microsoft seront installées par défaut sur le Surface Duo. Elles permettront toutes de travailler sur les deux écrans, et il sera possible de glisser-déposer des données entre deux applications différentes. Sans surprise, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge par les applications tierces. Il reviendra aux développeurs de procéder aux modifications nécessaires.

À lire également : Microsoft Surface Duo – voici à quoi ressemble Android sur les smartphones à double écran

Source : Windows Central