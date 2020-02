Surface Duo, Neo : les smartphones à double écran se dévoilent dans trois vidéos

Les Surface Duo et Neo de Microsoft se dévoilent dans trois vidéos, dont deux vidéos officielles qui ont fait surface sur le compte du leaker WalkingCat. La troisième vidéo montre le Surface Duo à double écran utilisé par un inconnu dans le métro de Vancouver.

Les Surface Duo et Surface Neo sont les deux nouveaux produits de Microsoft que personne n’attendait. La firme a abandonné toute ambition dans le secteur mobile il y a déjà quelques années de cela, faute de pouvoir concurrencer l’écosystème Android et Apple. Avec ces deux produits, Microsoft expérimente un smartphone à double écran, sorte d’alternative aux smartphones pliables dont la technologie n’est pas encore suffisamment mature.

Le Surface Duo est le plus petit des deux appareils, et tourne sous une version modifiée d’Android 10. Le Surface Neo est plus grand, et tourne, quant à lui sur le nouveau système d’exploitation « light » Windows 10X. Une série de trois vidéos, dont deux vidéos officielles qui ont fuité sur le compte du leaker WalkingCat, permettent de mieux se rendre compte de comment le smartphone s’utilise, et ce qu’il permet de faire que les appareils actuels ne font pas.

Séduire les créatifs et les développeurs

Les deux premières vidéos semblent être des spots publicitaires destinés à une audience professionnelle. Dans la première pub, on peut voir comment un artisan parvient à assurer sa communication sur les réseaux sociaux en utilisant exclusivement un Surface Duo. Microsoft en profite au passage pour souligner à quel point il est facile pour les développeurs d’adapter leurs applications Android à ce nouveau format.

Le fil rouge de la vidéo est Adobe Spark, utilisé par l’artisan pour sa communication. Un responsable Adobe explique que l’application « fonctionnait sans modifier le code », et qu’il a fallu « un nombre relativement restreint de lignes de code » pour bénéficier de tous les avantages du Surface Duo. La seconde vidéo se penche sur le cas d’une designer de graphiques d’animation qui utilise le Surface Neo.

Elle explique « à la maison je travaille sur deux écrans, mais avec le Surface Neo j’ai tous ces outils avec moi en permanence ». La deuxième partie de la vidéo s’adresse aux développeurs. Microsoft s’appuie sur le cas de PicsArt, une application de retouche photo et de conception de graphismes pour les réseaux sociaux. Ses concepteurs expliquent qu’adapter leur application Windows à ces deux écrans était « plus simple qu’ils ne l’imaginaient » et leur a permis d’implémenter de nouvelles manières d’interagir avec l’application.

Dans la dernière vidéo on peut voir le Surface Neo utilisé in situ par un inconnu dans le SkyTrain de Vancouver. Néanmoins tout ne semble pas encore tout à fait au point. On peut notamment voir l’utilisateur vers 0:50, faire pas mal de swipes avant que le smartphone semble sur le point de se bloquer. Un jeu finit ensuite par crasher. On vous propose de découvrir ces trois vidéos ci dessous :