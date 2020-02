Surface Duo : découvrez « Peek », l’interface pour jeter un oeil aux notifs en entrouvrant l’écran

Le Surface Duo arrive et grâce au leaker WalkingCat on découvre une nouvelle fonctionnalité bien pensée. « Peek » détecte lorsque vous entrouvrez légèrement l’écran du smartphone pour vous donner un aperçu adapté de vos appels, messages et autres notifications. Une vidéo permet de voir « Peek » dans le feu de l’action.

Le Surface Duo n’est pas encore disponible sur le marché, et une partie de ses fonctionnalités reste un mystère. Néanmoins, grâce au leaker WalkingCat on peut zoomer sur une fonctionnalité dont on n’avait jusqu’ici pas entendu parler : comment en effet ce facteur de forme à double écran permet-il aux utilisateurs de consulter rapidement un aperçu de leurs notifications ? C’est là que « Peek » entre en scène.

On apprend au passage que la charnière de l’écran peut s’ouvrir à 360° ce qui permet donc d’avoir les écrans qui donnent soit vers l’extérieur soit vers l’intérieur. Et qu’elle est capable au passage de détecter l’angle d’ouverture. Les démo vidéo repérées par WalkingCat montrent ce qui se passe lorsque vous recevez par exemple un appel écrans fermés vers l’intérieur. Ou d’autres notifications.

Dans le premier cas de figure, le smartphone sonne. Ouvrez légèrement l’écran, et vous voyez alors le nom et la photo de l’appelant. Une indication suggère qu’appuyer sur le bouton latéral rejettera l’appel. Pour décrocher, il suffit de replier l’écran vers l’extérieur, appuyer sur le bouton vert et porter le smartphone à votre oreille. L’autre vidéo montre la gestion plus classique des notifications. Vous pouvez entrouvrir l’écran à n’importe quel moment ou lorsque vous recevez spécifiquement une notification.

L’utilisateur peut alors gérer ses notifications dans une présentation semblable même si très allongée à l’écran de verrouillage standard des smartphones Android. Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Excités par le retour de Microsoft dans les smartphones ? Partagez votre retour dans les commentaires !

