Tesla franchit la barre symbolique des 10 000 Superchargeurs en Europe

Tesla a construit 10000 Superchargeurs en Europe. Un chiffre hautement symbolique qui démontre l'importance de Tesla dans l'adoption de la voiture électrique sur le Vieux Continent et dans le monde.

Tesla fabrique et vend toujours plus de voitures électriques. Et la compagnie fabrique et installe les bornes pour les recharger, les fameux Superchargeurs. Tesla a atteint le chiffre symbolique de 10000 Superchargeurs sur le territoire européen. Jour après jour, sans grand bruit mais très méthodiquement, la compagnie étend son réseau d’emplacements de chargeurs pour voitures électriques. L'ajout de six nouveaux sites en France, en Espagne, en Belgique et en Allemagne a porté à 10000 le nombre de Superchargeurs européens. À ce jour, Tesla compte donc plus de 35000 emplacements de recharge dans le monde.

Ces derniers sont répartis dans environ 900 stations et desservent les automobilistes dans 30 pays. La cadence de construction de ces sites va grandissant, puisque l’année 2022 fut la plus productive de toutes en matière d’installation de chargeurs de la marque. Il est dans l’intérêt de Tesla de créer toujours plus de stations de recharge. Si ce type de voitures ont toujours plus de succès auprès du grand public, l’un des grands freins à l’adoption des véhicules électriques est la relative rareté des bornes de recharge. Qu’ils soient au volant d’une voiture thermique ou dans une voiture électrique, les automobilistes ont peur de tomber en panne sèche, et quoiqu’on en dise, il est à l’heure actuelle toujours plus facile de trouver une station service plutôt qu’un Superchargeur.

Le réseau de Superchargeurs européen est toujours plus vaste, pour les Tesla et pour les autres marques

Sur son blog, Tesla est fier d’annoncer que ses clients roulent loin par-delà les frontières et peuvent compter sur un réseau de Superchargeurs de mieux en mieux implanté. À les croire donc, un tiers des voitures Tesla achetées en Europe aurait utilisé une borne hors de leur pays d’immatriculation et au moins huit Tesla sur dix auraient utilisé un Superchargeur au moins une fois dans l’année. Les bornes Superchargeur ne sont pas toujours réservées aux propriétaires de Tesla. Les voitures électriques de toutes marques peuvent se brancher sur certaines bornes compatibles. Ces dernières aussi sont toujours plus nombreuses, puisqu’on en trouve désormais 4600 réparties dans 14 pays. En plus de faire preuve d’utilité publique, cette initiative impose encore plus Tesla comme un acteur indispensable de la transition vers les moteurs électriques.

Rappelons qu’en théorie, un Superchargeur permet de donner une autonomie d’un peu plus de 300 km en 15 minutes. C’est une véritable performance technologique, mais en pratique, les automobilistes et Tesla seront confrontés à un autre problème : les prix de l’énergie ne font que croître. Tesla fait exploser les prix des Superchargeurs à cause de la crise de l’énergie. Pour le bien de la filière, il ne faudrait donc pas que l’électricité atteigne des prix rédhibitoires.

Source : Digital Trends